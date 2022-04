Présidentielle : à Chaunay, on a voté RN "pour les retraites et ceux qui travaillent"

Le Rassemblement national conquiert la campagne poitevine : c'est un des enseignements de ce premier tour de l'élection présidentielle. Dans de nombreuses communes du sud de la Vienne et des Deux-Sèvres, le parti d'extrême-droite est arrivé en tête dimanche 10 avril. C'est le cas à Chaunay, 1.200 habitants, où Marine Le Pen a remporté 33.3% des suffrages exprimés, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Parmi ces électeurs, il y a Marcel. Le jeune retraité a fait partie des Gilets jaunes, et vote depuis des années pour le Rassemblement national. Les premières mesures qu'il cite sont sociales. "Sur la retraite à 60 ans, je trouve qu'elle a raison. La pénibilité au travail c'est important, on ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans comme le propose Emmanuel Macron ! Et puis les salaires, comment voulez-vous vivre avec 1.200 euros", s'agace-t-il. Gwenaelle, elle, aurait voté pour Marine Le Pen, "si j'étais inscrite sur les listes électorales", précise la jeune femme. Pourquoi ce choix ? Elle hausse les épaules. "Je ne sais pas trop, je ne regarde que ses vidéos sur les réseaux sociaux".

"Il y a des difficultés ici"

Le programme n'est en effet pas toujours bien connu des votants. "Je dois avouer, je n'ai pas vraiment regardé", confesse Laeticia, vendeuse en boulangerie. "Mais je vote toujours Marine Le Pen, je n'allais pas changer maintenant !" Elle espère que la candidate RN "donnera moins de sous à ceux qui ne font rien, aux chômeurs, et plus à ceux qui travaillent". L'immigration n'est pas un sujet pour elle. "Non, ça n'a pas guidé mon vote", affirme la jeune femme. Son compagnon Valentin, ouvrier agricole, a lui aussi voté Marine Le Pen, pour les mêmes raisons.

Le couple se dit assez surpris du score réalisé par le Rassemblement national dans la commune ce dimanche. "Il y a beaucoup d'écologistes ici, on ne pensait pas qu'elle ferait autant. Si elle gagne, la France va enfin changer", espère Laeticia. Thierry, lui, n'est pas étonné par le verdict des urnes. "Ca ne me surprend qu'à moitié", détaille cet habitant du village, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. "Il y a pas mal de difficultés ici, en milieu rural, pour payer le fioul par exemple. Les agriculteurs aussi sont en difficulté. On s'en rend compte plus concrètement qu'en ville. Et puis les gens en ont sans doute marre d'Emmanuel Macron".

Les électeurs de Chaunay avaient déjà placé Marine Le Pen en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2017 avec 25% des voix, avant de voter à 60% pour Emmanuel Macron au second tour.