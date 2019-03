Elections annulées à Méthamis car il n'y a aucun candidat

Méthamis, France

A Méthamis, il n'y aura pas d'élections municipales partielles dimanche 24 mars car personne n'est candidat. Quatre conseillers municipaux ont démissionné. Entre déménagement et différent politique, aucun candidat ne s'est présenté dans ce village de 420 habitants au pied des Monts de Vaucluse. Les éventuels candidats ont encore une semaine pour se présenter au second tour.

Pas de candidat(e)s dimanche mais peut-être deux listes en 2020

Dans les rues de Méthamis, personne ne s'inquiète de l'élection annulée de dimanche prochain même si certains pensent aux municipales de 2020. Au comptoir de son café, Marco Paoli a tout résumé: "on ne peut pas forcer les gens à être candidat. Il y a un désintérêt général pour la politique mais c'est pas le vrai problème". Il a pourtant failli y avoir un candidat mais il a refusé au dernier moment. C'était trop compliqué sur le plan administratif. Thomas monte son entreprise de maçonnerie à Méthamis. Il n'a pas vu l'affiche qui annonce "élections annulées" et estime que "ha bin si... Les gens d’ici, ils s’intéressent à ce qu'il se passe chez eux". Dans les rues du village, on parle du mandat de trop pour le maire, d'autres ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont déjà été élus... ou qu'ils seront peut-être candidat(e). Au café, Marco devine pourquoi il n'y a pas de candidat dimanche "peut être qu'ils se réservent pour les véritables élections l'année prochaine". Justement une liste - peut-être deux - est en préparation. Ni droite ni gauche confie en secret une des peut-être futures élues.

On peut continuer comme ça pendant un an" Julien, agriculteur à Méthamis

Devant l'école, Mélanie regrette un peu l'absence de candidat et confie que ça ne la "rend pas malade non plus". Mélanie trouve ça "dommage. Mais après, je dis ça mais personnellement ça ne m’intéresse pas non plus" d'être candidate. Julien non plus ne sera pas candidat. Cet agriculteur a rejoint Marco pour l'apéro : "on peut faire un an comme ça, en attendant les prochaines élections".

S'il n'y a pas de candidat(e)s pour le deuxième tour, le conseil municipal de Méthamis continuera de délibérer sans les quatre élus démissionnaires. A moins d'un an des municipales de 2020, il faudrait la démission de la moitié du conseil pour justifier l'intervention de la sous-préfecture.

Le maire a placardé l'annulation de l'élection à Méthamis © Radio France - Philippe Paupert

Le conseil municipal de Méthamis pourra siéger un an sans les quatre élus démissionnaires © Radio France - Philippe Paupert