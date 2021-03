Elections dans les TPE dans l'Yonne : donner une voix à des salariés qui se sentent parfois isolés

Ce sont des élections dont on parle peu : les élections professionnelles dans les TPE (très petites entreprises) ont débuté ce lundi 22 mars. Les salariés des entreprises de moins de 11 salariés ou les employés à domicile sont appelés à désigner leurs représentants syndicaux. Cela concerne près de 5 millions de personnes en France, dont 22 000 dans l'Yonne, soit 16% des actifs du département.

Défendre et conseiller

Les années précédentes, cette élection a été marquée par une très faible participation, de moins de 10%. Il s'agit pourtant de désigner des hommes et des femmes qui conseilleront et défendront des salariés qui se sentent parfois seuls : "malheureusement, dans les très petites entreprises, ces salariés n'ont pas de présence syndicale, pas de conseil sur place, pas d'instances représentatives du personnel. Ces élections servent donc à désigner des délégués qui les représenteront dans une commission régionale paritaire interprofessionnelle", explique Reynald Millot, le secrétaire de FO dans l'Yonne.

Ces salariés s'imaginent ne pas avoir de représentation syndicale (Isabelle Michaud, CGT)

Isabelle Michaud de la CGT souligne elle aussi l'importance de ces élections pour des gens parfois isolés : "Ces salariés-là s'imaginent ne pas avoir de représentation syndicale. Forcément, ils ne savent même pas ce que c'est, puisque dans leur entreprise, quand ils sont tout seuls avec le patron ou a fortiori seuls chez eux, ils ne savent pas ce que c'est qu'un délégué syndical, un représentant du personnel. On est là pour pallier à ce manque-là et on n'existe que pour eux, pour qu'ils aient une représentation syndicale et une défense. Et on intervient aussi dans les entreprises à leur demande. On peut se déplacer".

Cette aide-soignante à domicile a été élue en 2016 pour représenter les salariés des TPE. Elle est candidate à nouveau cette année, car le travail de la commission issue de ces élections apporte de réelles avancées, des améliorations concrètes pour les salariés concernés : "On a pu changer les conventions collectives des assistantes maternelles, qui vont maintenant récupérer la convention collective des services à la personne. Certes, ce n'est pas extraordinaire, mais en attendant, elle est quand même plus avantageuse que ce qu'avaient jusqu'à maintenant les assistantes maternelles. Et ça, c'est vraiment le boulot de la commission paritaire", ajoute Isabelle Michaud.

Autre exemple de réalisations concrètes : des avantages et des réductions pour la culture ou les loisirs : "depuis un mois, pour tous les salariés du particulier employeur : ça veut dire tous ceux qui sont payés en Cesu, de la nounou jusqu'à celui qui taille les haies, celle qui fait le repassage à la maison etc... Eh bien maintenant, ces salariés ont accès, grâce à leur numéro de Cesu qui est inscrit sur un bulletin de paie, à un prestataire de services, comme dans toutes les grandes entreprises qui ont un CE, avec des réductions sur un camping, sur un billet de théâtre etc... enfin ce qu'on a d'habitude dans les grandes entreprises. Ça aussi, c'est vraiment issu du travail des commissions paritaires."

Une campagne perturbée

Mais cette année, avec la crise sanitaire, c'est encore plus compliqué pour les syndicats de faire campagne : entre les distances de sécurité à respecter, le masque à porter, les bars, restaurants et certains magasins fermés... il a fallu trouver d'autres moyens de sensibiliser les salariés concernés: "On a essayé de se renouveler un petit peu par des courriers adressés à une partie des salariés concernés. On a utilisé aussi les réseaux sociaux comme il se doit, mais c'est compliqué. C'est très compliqué", explique Reynald Millot, secrétaire départemental de FO.

Même difficultés à la CFDT, le syndicat arrivé largement en tête aux dernières élections dans les TPE, dans l'Yonne et dans toute la France (avec 30% des suffrages dans le département et 11% des votes au niveau national ). Pour conserver cette avance, les militants sont mobilisés dans toute la grande région depuis plusieurs mois. "On a fait du porte à porte mais évidemment, les restaurants étaient fermés et on n'a pas toujours pu entrer dans certains cabinets médicaux ou crèches associatives. Mais on était dans les pharmacies, les salons de coiffure, les auto-écoles, les fleuristes, les garages ou les boulangeries... On a fait tout ce qu'on a pu. On mobilise près de 250 militants depuis 6 mois dans toute la grande région", explique Kemal Batirbek, le chef de file de la CFDT.

"On est très bien accueillis et les gens apprécient énormément la proximité", ajoute Philippe Vastel, de la branche santé-social du syndicat dans l'Yonne, "ce n'est pas des affiches qu'on colle. On rencontre les gens, on discute avec eux. On leur explique la nécessité d'être représentés d'un point de vue syndical. Car comme on dit : "tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin".

Au-delà du Covid, c'est bien l'abstention qui est la principale menace de cette élection. Lors du précédent scrutin, en 2016, moins de 9% des salariés des TPE de Bourgogne Franche Comté (8,81% précisément) avaient voté. Au niveau national, le taux de participation était même plus bas (7,35%).