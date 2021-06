Elections départementales en Loire-Atlantique : mais, au fait, à quoi sert le département ?

Avant le deuxième tour des élections départementales, ce dimanche 27 juin, on vous explique à quoi sert le Département, avec des exemples concrets pour la Loire-Atlantique.

Le Département s'occupe, entre autres, de la formation et de l'agrément des assistantes maternelles (photo d'illustration)

Ce dimanche 27 juin, on vote pour le deuxième tour des élections départementales. Pour élire l'assemblée qui prendra, pendant les six années à venir, des décisions qui concernent directement notre vie quotidienne. Lesquelles ? A quoi sert le Département ? Nous vous répondons avec des exemples concrets pour la Loire-Atlantique.

à lire aussi Élections départementales : quelles sont les compétences des départements ?

84 collèges publics en septembre

En fait, le département est là tout au long de notre vie. C'est lui qui forme les nounous qui gardent nos enfants et qui gère le centre d'accueil d'urgence pour les enfants retirés à leur famille - 40 places pour les 0-18 ans à Saint-Sébastien sur Loire. Quand les enfants grandissent, ils vont au collège. Le département gèrera 84 collèges publics à la rentrée avec l'ouverture d'un tout nouveau, à Loireauxence.

Les routes, les ponts et les bacs de Loire

C'est aussi lui qui s'occupe de la grande majorité des routes : plus de 4.000 kilomètres en Loire-Atlantique ! Avec des gros travaux à faire, comme l'échangeur de Viais. Des ponts également à entretenir comme ceux de Saint-Nazaire et d'Ancenis mais aussi les bacs de Loire.

Le RSA et l'APA

Si on est vraiment dans le besoin, on touche le RSA, le revenu de solidarité active versé par le département à près de 32.500 personnes dans le 44, en hausse de 10% avec le Covid.

Et puis, quand on vieillit, il y a l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, pour pouvoir continuer de vivre chez soi ou payer une partie de la maison de retraite. Plus de 11.000 personnes la touchent en Loire-Atlantique.

Pour financer tout ça, le Conseil départemental dispose d'un budget de 1,474 milliard d'euros pour l'année 2021.