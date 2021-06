Le dimanche 20 juin 2021 et s’il y a lieu, le dimanche 27 juin 2021, le scrutin pour les élections départementales et régionales se déroulera de 8h00 à 18h00 pour les communes du département de la Côte-d'Or. Il y a tout de même des exceptions. Voici lesquelles.

Élections départementales et régionales en Côte-d'Or : les horaires des bureaux dans votre commune

Les Français seront appelés aux urnes les 20 et 27 juin prochain

C'est reparti pour deux dimanche d'élections. Ces 20 et 27 juin, les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leurs conseillers départementaux et régionaux. Dans la quasi totalité des communes de Côte-d'Or, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Il y a tout de même des exceptions. Vous pourrez aller voter jusqu'à 19 heures si vous habitez à Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant.