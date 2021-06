Élections départementales et régionales : les bureaux de vote ouverts jusqu'à 18h et même 20h à Toulouse

Le second tour des élections départementales et régionales se tient aujourd'hui. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, et même jusqu'à 20h dans les grandes villes comme Toulouse. Émission spéciale sur France Bleu Occitanie dès 19h30 pour les résultats des scrutins.