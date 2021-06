Les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin prochain pour élire leurs conseillers départementaux et régionaux. Pour ceux qui ne pourraient se rendre dans les bureaux de vote, la préfecture de l'Orne indique aux habitants comment procéder pour établir une procuration.

Élections départementales et régionales : où faire sa procuration dans l'Orne ?

Les 20 et 27 juin prochain, les électeurs voteront pour deux scrutins en même temps : les élections départementales et régionales. Pour ceux qui ne peuvent se rendre dans le bureau de vote le jour j, la préfète de l'Orne a pris un arrêté définissant les lieux et dates auxquels chaque citoyen peut se rendre pour établir sa demande de procuration.

Alençon (cité administrative, 52 place du Général Jean Bonet) :

lundi 7 et mercredi 9 juin (de 9h à 12h)

lundi 14 et mercredi 16 juin (de 9h à 12h)

Argentan (sous-préfecture, 9 route de Sées) :

mardi 8 juin (de 14h à 17h)

jeudi 17 juin (de 14h à 17h)

Écouché-les-Vallées (établissement France Services, 27 bis avenue du Général de Gaulle) :

mardi 8 juin (de 9h30 à 12h)

mardi 15 juin (de 9h30 à 12h)

Trun (établissement France Services, La Poste, 9 place du Canada) :

vendredi 11 juin (de 9h à 12h)

vendredi 18 juin (de 9h à 12h)

Juvigny-Val-d’Andaine (établissement France Services, agence postale intercommunale, 7 avenue Léopold Barré) :

mardi 8 juin (de 9h15 à 12h15)

mardi 15 juin (de 9h15 à 12h15)

Chanu (établissement France Services, 15 place Leharivel-Durocher) :

lundi 7 juin (de 14h à 16h)

lundi 14 juin (de 14h à 16h)

Carrouges (établissement France Services, rue de l’Être aux Riaux) :

mercredi 9 juin (de 9h30 à 12h)

mercredi 16 juin (de 9h30 à 12h)

Rânes (établissement France Services, Château) :

mardi 8 juin (de 13h30 à 16h)

mardi 15 juin (de 13h30 à 16h)

Procuration sur internet

En plus des permanences permettant d'établir sa demande de procuration, il est aussi possible de la faire en ligne via le site internet www.maprocuration.gouv.fr

à lire aussi Elections départementales : découvrez les candidats de votre canton dans l'Orne