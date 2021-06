Départementales dans les Landes : les raisons d'une abstention record à Benesse-Maremne

A l'issue du premier tour des élections départementales et régionales, dimanche 20 juin 2021, le département des Landes a enregistré un taux d'abstention record : 59, 85%. Parmi les 14 cantons landais, celui du Pays Tyrossais enregistre le taux d'abstention le plus haut : 66,65%.

Bennesse-Maremne est l'une des commune qui composent le canton de Pays Tyrossais. A l'issue du premier tour des élections départementales et régionales, qui s'est tenu le dimanche 20 juin 2021, la commune enregistre 71,74% d'abstention. Sur les 2516 inscrits des listes électorales, seuls 711 se sont déplacés pour voter. Le département, lui enregistre un taux de 59, 85% d'abstention.

Beau temps et fête des pères priment sur les élections

"Ca ne m'étonne même pas." Michel tient un bureau de tabac dans la commune de Bennesse-Maremne, et pour lui le taux d'abstention record enregistré par sa commune au premier tour des élections départementales et régionales n'est pas une surprise. "J'écoute les gens parler. Aucun n'a mentionné ces élections. Le programme de leur week-end oui ! L'hypothèse d'une procuration ou d'une organisation pour voter dimanche non!"

Au bout du comptoir sa compagne Marie enchérit "En plus un jour où il fait beau comme dimanche, et avec la fête des pères ... Pas surprenant que les gens n'y aient pas pensé ! Moi je ne l'ai pas dit à mes enfants et bien ils n'y sont pas aller." Et de ponctue son constat d'un hochement d'épaules. Marie est la seule de sa famille a avoir voté dimanche 20 juin.

"On y comprend rien, sauf que ça ne touche pas notre quotidien directement"

Corinne non plus ne s'est pas déplacée dimanche. "Entre la MACS [communauté de commune Maremne Adour Côte Sud], les départementales, les régionales, les cantonales ... On y comprend rien. On ne sait plus qui fait quoi. Et on devrait aller voter pour une personne qui ne va rien changer à notre quotidien ? Et bien non." Elle a préféré un déjeuner dominical avec son père. " Lui non plus n'est pas allé voter. Parce qu'il en a marre d'entendre parler de politique quand il n'en voit pas les applications dans sa vie."

Pas de rebond de mobilisation pour le second tour

Et quand on tente de prophétiser la mobilisation suscitée par le second tour, les Bénessois ne sont pas plus optimiste. " Je n'y crois pas une seconde ! Pour peu qu'il fasse un peu de beau temps et les électeurs se rendront à la plage ou à la montagne, pas dans l'isoloir ! " assène Michel. Pour lui les jeux sont faits : les élections départementales et régionales se feront sans lui et nombre de ses voisins.

Jean François Monet, maire de la commune partage et déplore ce constat. " Il y a pourtant eu une communication autour de ce vote : dans le bulletin municipal, des collages d'affiches, des réunions publiques, où personne n'est venu par ailleurs."

71,74% d'abstention, cela veut dire que sur un groupe de 10 adultes, 7 n'ont pas été voté dimanche 20 juin 2021.