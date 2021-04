Elections : faites des propositions pour l’Ile-de-France grâce à la consultation citoyenne de France Bleu

Dans le cadre des élections départementales et régionales qui se tiennent les 20 et 27 juin prochain, France Bleu vous donne la parole avec #MaSolution, un espace d'expression vous permettant de partager vos initiatives portant sur les thèmes du logement, des transports ou de l'écologie.

Les 20 et 27 juin prochain se tiendront les élections départementales et régionales. Pour l'occasion, France Bleu vous propose de vous exprimer via #MaSolution, un espace d'expression en lien avec la plateforme make.org. Faites vous entendre en proposant vos solutions concrètes et durables concernant le logement, les transports, l'écologie, l'emploi, la sécurité ou la gestion de la crise sanitaire, des thèmes qui seront au coeur de la campagne électorale en Ile-de-France.

Avec #MaSolution, vous pouvez formuler vos initiatives et/ou voter pour celles des autres. L'idée est de mettre en valeur les solutions locales les plus utiles et les plus importantes dans votre vie quotidienne. En votre nom, elles permettront à France Bleu de faire connaître aux candidats déclarés les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur. Avec l'ambition d'enrichir le débat public, et l'espoir de transformer vos idées en actions.

Si vous vous exprimez au nom d'une organisation, dites-le !

Vous souhaitez vous exprimer au nom d'une organisation (entreprise, association, institution) ? Mettre en avant vos propositions et vos prises de positions ? Envoyez une demande de création d'un compte organisation à l'adresse "masolution@make.org", en indiquant les éléments suivants :

l'adresse email à laquelle vous souhaitez rattacher ce compte,

le nom de votre organisation,

le nom et prénom du contact en charge du sujet

votre logo,

un court descriptif de votre organisation (450 caractères maximum),

une adresse url renvoyant vers l'un de vos supports web (site ou réseau social)

Une fois, votre compte créé, vous recevrez un email contenant vos identifiants, vous pouvez alors commencer à proposer et voter.

Le contexte électoral

S'agissant des régionales, Valérie Pécresse - l'actuelle présidente de la région - se présente à sa propre succession en tant que candidate de la droite et de son nouveau parti "Soyons Libres". A l'extrême-droite, Jordan Bardella est tête de liste pour le Rassemblement national. La République en Marche a choisi de soutenir la candidature de Laurent Saint-Martin après la décision de Jean-Michel Blanquer de ne pas se présenter.

Pour espérer reprendre la région six ans après l'avoir perdue, la gauche part en ordre dispersé. Trois listes se lancent dans la campagne électorale : celle soutenue par le PS menée par Audrey Pulvar, celle d'Europe-Ecologie-Les-Verts avec Julien Bayou, le secrétaire général du parti, en tête de liste, et enfin la liste de la France Insoumise portée par Clémentine Autain, également soutenue par le Parti communiste.