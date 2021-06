Elections départementales : l’enjeu pour l’agriculture en Savoie et Haute-Savoie

Si on a parfois du mal à comprendre en quoi le choix des élus départementaux influent sur notre quotidien, France Bleu Pays de Savoie vous aide à y voir plus clair. Aujourd'hui gros plan sur l'agriculture.

-L'agriculture n'est pas une compétence directe des départements, comme les routes ou les collèges. Pourtant cela fait des années que nos élus de Savoie et Haute-Savoie se sont emparés de cette thématique pour soutenir l'agriculture de montagne.

Le Conseil Savoie Mont-Blanc

Le conseil Savoie Mont-Blanc est le résultat de la coopération de la Savoie et de la Haute-Savoie en matière de tourisme, d’environnement, enseignement supérieur et d’agriculture notamment.

Ce conseil consacre chaque année plus de 10 millions d’euros à l’agriculture selon un élu de cette instance.

Les deux départements se sont dotés d’une véritable politique avec le Conseil Savoie Mont – Blanc pour accompagner la production en alpage - un éleveur

Pour schématiser, la Région AURA s’occupe de l’entretien des alpages via l’accès à la montagne, la construction de pistes. Mais la particularité en Savoie et Haute-Savoie c’est la fabrication du lait et du fromage en alpage, l’été. Ceci ne se retrouve pas ailleurs en Rhône Alpes Auvergne et c’est pour cette raison que l’action des départements est essentielle.

Sur l’alpage de l’Aulp de Marlens, sous le Mont Charvin dans les Aravis.

Nous sommes là au pays du reblochon, dans le Gaec du vent des Cimes, de Frédéric Ouvrier-Bouchet et François Thabuis. Chaque été monte un troupe de vache laitière et de chèvre. Dans la vallée des Aravis, c’est une tradition tout le monde fabrique « en haut ». Mais il faut pour cela investir. « Il faut investir dans des salles de traite par exemple, en alpage. Cela veut dire que c’est un double investissement pour l’éleveur : en haut, en montagne et en bas, dans la vallée" explique François Thabuis, également membre de la Chambre d'agriculture. "Les élus du département l’ont bien compris et investissent quelque 500 000 euros chaque année dans la production de lait et de fromage, en montagne ».

Les départements sont aussi sollicités par les éleveurs et les agriculteurs pour mettre en place des politique d’ingénierie, c’est la cas avec le programme Alpi' Lait.

La traite et la fabrication en alpage avec François et Fréd © Radio France - Anabelle Gallotti

Agriculture, environnement et tourisme étroitement liés en pays de Savoie

Les deux vice-présidents à l'agriculture et à la forêt au sein des départements de Savoie et de Haute-Savoie ne se représentent pas, il s’agit de Lionel Mithieux pour la Savoie et Jean-Pierre Amoudry pour la Haute Savoie. Mais Lionel Mithieux souligne le travail accompli dans ce domaine « _la marque Savoie Mont-Blanc_, est issue de cette action commune des deux départements pour valoriser le travail des agriculteurs et éleveurs de nos territoires. On intervient dans l’agriculture car cela permet aussi aux touristes de venir se promener dans des alpages vivants, avec des personnes dans la montagne pour les accueillir. Chez nous, agriculture, tourisme et environnement sont étroitement liés".

Des alpages dynamiques ce sont aussi des éleveurs présents pour accueillir les touristes en montagne © Radio France - Anabelle Gallotti

En Savoie Mont-Blanc, l’agriculture et la forêt constituent des secteurs d’activité stratégiques tant d’un point de vue économique que culturel, patrimonial et environnemental, qui participent à façonner un territoire à la fois accueillant et dynamique.