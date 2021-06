Elections départementales : le rassemblement national est présent partout en Savoie et Haute Savoie

Le parti de Marine Le Pen présente des candidats dans chaque circonscription de Savoie et de Haute-Savoie. Les candidats et les militants sillonnent les routes des deux départements à bord de leur caravane de campagne. La majorité des candidats RN sont nouveaux en politique et a moins de 35 ans.

Pour les élections départementales et régionales, les candidats du Rassemblement National sillonnent la Savoie et La Haute Savoie, à bord de la Caravane de campagne du RN. Le parti d’extrême droite est le seul à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de Savoie et de Haute Savoie. La caravane, les candidats et leurs tracts s'arrêtent dans plus de cinq communes chaque jour pour aller à la rencontre des électeurs.

Une campagne politique sur le terrain avec de nombreux « nouveaux candidats

Brice Bernard, le responsable du Rassemblement National en Savoie est candidat dans le canton de Saint Pierre d'Albigny. Selon lui le RN "est un parti apaisé", qui n'a pas eu de difficulté à trouver ou à aller chercher des candidats pour ces élections. "Nous avons beaucoup de jeunes qui se lancent dans la politique à nos côtés" dit il.

70 % de nos candidats ont moins de 35 ans pour ces élections - Brice Bernard responsable du RN en Savoie

La tendance est la même concernant les nouveaux adhérents avec 85 % de nouvelles têtes depuis 2017. Ce sont des personnes qui veulent s'engager dans la vie politique et citoyenne selon les responsables.

Le RN n'a aucun élu en Savoie pour l'instant, et 31 à la Région.