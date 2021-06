Élections départementales : retrouvez les résultats dans les 25 cantons de Dordogne

Ce premier tour des élections départementales et régionales aura été marqué par les chiffres record de l'abstention au niveau national mais aussi local. Seuls 40,85% des Périgourdins inscrits sur les listes sont allés voter.

Au terme des dépouillements en Dordogne, trois binôme socialistes sont élus dès le premier tour. Sur les 22 cantons restant, tous les binômes socialistes se maintiennent au second tour. 11 d'entre eux sont en tête à l'issu du premier tour. Trois candidats sont réélus dès le premier tour dont le président sortant Germinal Peiro.

Ce qu'il faut retenir des départementales en Dordogne

Quatre candidats socialistes sortants sont élus dès le premier tour. Cela n'était pas arrivé en 2015. Il y a d'abord le president sortant du conseil départemental Germinal Peiro, le sénateur Serge Mérillou et sa binôme Marie-Lise Marsat et Didier Bazinet à Ribérac. Les presques réélus sont aussi deux binômes sortants : Bruno Lamonerie et Corinne Ducrocq sur le canton Isle Loue Auvézère et Dominique Bousquet et Francine Bourra en Haut Périgord Noir.

Pour le reste, les candidats socialistes sont en tête dans 11 cantons. La droite et le centre arrivent premiers dans neuf cantons. Un seul candidat du Rassemblement National est en passe de se maintenir au second tour à Saint Astier contre 10 en 2015. Enfin, le Parti communiste a perdu le canton de la Force. En position favorable sur le canton Isle-Manoire, Jacques Auzou et Marie-Claude Varaillas sont talonnés par le binôme socialiste. Cela devrait discuter ferme dans les heures qui viennent.

Les résultats dans les 25 cantons de Dordogne

Canton Bergerac-1

Josie Bayle et Christophe Rousseau (droite) : 41.33 % - qualifiés pour le second tour

Thierry Larelle et Helène Lehmann (gauche avec PS) : 22.93 % - qualifiés pour le second tour

Philippe Mallard et Julie Tejerizo (PC-EELV): 18,49%

Adib Benfeddoul et Muriel Gervaux-Boissière (centre) : 12,19%

Concettina Moschetti et Guilhem Saltel (gauche avec LFI) : 5,06%

Canton Bergerac-2

Frédéric Delmarès et Cécile Labarthe (socialiste) : 36,21 % - qualifiés pour le second tour

Christophe David-Bordier et Sophie Tomas (droite) : 17,45% - qualifiés pour le second tour

Nadine Patraux et Alain Rodriguez (RN) : 16,38%

Pierre Caravannier et Catherine Taveau (PC-EELV) : 16,13%

Régine Gardette et Dominique Rousseau (Gauche) : 13,84%

Canton de Brantôme

Josiane Boyer et Pascal Mazouaud (Renouveau Dordogne - centre) : 29,48% - qualifiés pour le second tour

Mélanie Célérier et Olivier Chabreyrou (gauche avec PS) : 27,58% - qualifiés pour le second tour

Marie-Pascale Robert-Rolin et Yves Mahaud (gauche) : 24,46%

Thierry Bouchard et Florence Joubert (RN) : 18,48%

Canton de Coulounieix-Chamiers

Thierry Cipierre et Marie Laure Faure (Renouveau Dordogne - centre) : 35,90% - qualifiés

Nathalie Audy et Sacha Molesini (PS) : 24,97% - qualifiés

Patrick Capot et Violette Folgado (PS-EELV) : 19,92%

William Ambroise et Marta Delongeas (RN) : 19,21%

Canton Haut Périgord Noir

Dominique Bousquet Francine Bourat (droite) : 51,85 %* - qualifiés

Philippe Chabrol et Sandrine Géraud (PS-PC) : 33,09% - qualifiés

Laurette Fauchon et Jean-Camille Populus (RN) : 15,06%

*le binôme n'est pas élu dès le premier tour car il n'a pas atteint les 25% des inscrits.

Canton Isle-Loue-Auvézère

Corinne Ducrocq et Bruno Lamonerie (PS) : 56,19%* - qualifiés

Thomas Semeny et Myriam Thomasson : 26,78% - qualifiés

Pascale Daurat et Philippe Mathieu : 17,02%

*le binôme n'est pas élu dès le premier tour car il n'a pas atteint les 25% des inscrits.

Canton Isle Manoire

Jacques Auzou et Marie Claude Varaillas (PC-EELV) : 43,08% - qualifiés

Emilie Labrot et Jérémy Pierre Nadal (gauche avec PS) : 30,88% - qualifiés

Yves Dupont et Julie Jennet (RN) : 16,55%

Bernard Cassignol et Valérie Martial (centre) : 9,49%

Canton de Lalinde

Marie-Lise Marsat et Serge Mérillou (gauche avec PS) : 77,41% - ÉLUS

Monia Clément et Martin Slaguis (écologistes) : 22,59%

Canton de Montpon-Ménestérol

Rozenn Rouiller et Jean-Michel Sautreau (gauche avec PS) : 42,16% - qualifiés

Franck Salat et Nathalie Dollé (Renouveau Dordogne - centre) : 29,35% - qualifiés

Michèle Bouvry et Frédéric Gojard (RN) : 15,64%

Christiane Bernicard et Xavier Biget (PC-EELV) : 8,13%

Jeanine Dumas-Chouzenous et Daniel Martin : 4,72%

Canton Pays de la Force

Pascal Delteil et Raphaëlle Lafaye (centre) : 32,08% - qualifiés

Thierry Auroy-Peytou et Nathalie Trapy (gauche avec PS) : 31,08% - qualifiés

Flavien Morin et Laurence Raynal (RN) : 22,28%

Véronique Dussol et Michel Houdusse (PC-EELV) : 9,41%

Jean-Louis Candau et Elsa Pommier (Alliance citoyenne avec LFI) : 5,21%

Canton du Pays de Montaigne et Gurson

Christel Defoulny et Eric Frétillère (Renouveau Dordogne - centre) : 39,03% - qualifiés

Serge Fourcaud et Célia Landreau (gauche avec PS) : 23,32% - qualifiés

Annick Groborz et Claude Puyo (RN) : 21,84%

Muriel Bertrandie et Pierre Guillonneau (gauche avec PC) : 9,47%

Brigitte Paganelli et Eric Reynaud (droite) : 6,35%

Canton Périgord Central

Claudine Faure et Alain Ollivier (Renouveau Dordogne - centre) : 38,92% - qualifiés

Bénédicte Boisvert-Fournaud et Thierry Nardou (gauche avec PS) : 35,74% - qualifiés

Pierre Jaubertie et Fabienne Lafon (gauche avec PC) : 25,34%

Canton Périgord Vert Nontronnais

Pascal Bourdeau et Juliette Nevers (gauche avec PS) : 37,54% - qualifiés

Béatrice Cibot et Thierry Pasquet (droite) : 31,05% - qualifiés

Maryline Allafort et Eric Forgeneuf (gauche avec PC) : 17,42%

Mohamed Akcha et Michelle (RN) : 13,99%

Canton Périgueux-1

Florence Borgella et Laurent Mossion (droite) : 44,29% - qualifiés

Emeric Lavitola et Anne Marchand (gauche avec PS) : 35,55% - qualifiés

Francis Cortez et Isabelle Vitté (gauche avec PC) : 20,16%

Canton Périgueux-2

Paul Maso et Mireille Volpato (gauche avec PS) : 29,76% - qualifiés

Samuel Duval et Nathacha Mayaud (droite) : 29,25% - qualifiés

Christine Anceau et Philippe Chassaing (LREM) : 16,42%

Julien Garès et Juliette Lasserre-Mistaudy (gauche avec PC) : 15,80%

Guylaine Fruchon et Thomas Sarlat (gauche avec PRG) : 8,78%

Canton de Ribérac

Didier Bazinet et Catherine Bézac-Gonthier (gauche avec PS) : 57,76% - ÉLUS

Philippe Chotard et Muriel Morlion (Renouveau Dordogne - centre) : 24,02%

Nadia Heurtevent et Hervé Lagorce (RN) : 18,22%

Canton de Saint-Astier

Véronique Chabreyrou et Jacques Ranoux (gauche avec PS) : 37,80% - qualifiés

Pascale Léger et Serge Muller (RN) : 23,80% - qualifiés

Franck Moissat et Virginie Puydebois (Renouveau Dordogne - centre) : 21,34%

Suzie Bonnet et Benjamin Regonesi (PC) : 17,06%

Canton de Sarlat-la-Canéda

Fabienne Lagoubie et Benoît Sécrestat (gauche avec PS) : 48,60% - qualifiés

Basile Fanier et Nathalie Lavergne (droite) : 34,45% - qualifiés

Philippe Thomas Muriel Moscowicz (EELV-PC-LFI) : 16,95%

Canton Sud-Bergeracois

Jérôme Bétaille et Sylvie Chevallier (gauche avec PS) : 38,90% - qualifiés

Annie Aublanc et Hervé Delage (Renouveau Dordogne - centre) : 29,31% - qualifiés

Francette Menini et Antoine Peyret-Lacombe (RN) : 19,93%

Mathilde Bache et Patrick Rousseau (gauche avec PC) : 11,85%

Canton Terrasson-Lavilledieu

Régine Anglard et Michel Lajugie (gauche avec PS) : 46,01% - qualifiés

Jean-Marie Chanquoi et Gaëlle Gauthier-Lajonie (droite) : 27,1% - qualifiés

Margaret de Verteuil et Richard Mandral (RN) : 15,14%

Samuel Lemoine et Martine Subil (EELV-LFI) : 11,67%

Canton de Thiviers

Stéphane Fayol et Isabelle Hyvoz (droite) : 41,33% - qualifiés

Françoise Decarpentrie et Michel Karp (gauche avec PS) : 31,31% - qualifiés

Viriginie Malard et Alain Massy (gauche avec PC) : 14,14%

Christian Gérard et Océane Grenier (RN) : 13,22%

Canton de Trélissac

Christelle Boucaud et Stéphane Dobbels (gauche avec PS) : 54,90% - qualifiés

Marie-Hélène Belombo et Hussein Khairallah (Renouveau Dordogne - centre) : 24,20% - qualifiés

Fabrice Fauvet et Laurence Meynard (EELV-PC) : 20,91%

Canton Vallée Dordogne

Patricia Lafon-Gauthier et Germinal Peiro (gauche avec PS) : 64,96% - ÉLUS

Jean-Pierre Bouchard et Céline Relaix (Renouveau Dordogne - centre) : 22,85%

Marc Bernadat et Fatiha Mehdi (gauche avec PC/EELV) : 12,19%

Canton Vallée de l'Isle

Carine Cappelle et Jean-Michel Magne (gauche avec PS) : 41,84% - qualifiés

Bertrand Mathieu et Paulette Sicre-Doyotte (droite) : 31,07% - qualifiés

Françoise Guérin et Bruno Rossignol (gauche avec PC) : 14,96%

Jérôme Gabuteau et Agnèes Villeneuve (centre) : 12,13%

Canton Vallée de l'Homme