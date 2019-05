Elections européennes: 72 détenus ont voté à la maison d'arrêt de Besançon

Besançon, France

C'est une première pour la maison d'arrêt de Besançon comme pour toutes les prisons françaises. Jusqu'ici, les détenus n'avaient que deux possibilités pour voter: par procuration, mais la procédure était complexe, ou en demandant une permission de sortie, très difficile à obtenir. La loi de programmation et de réforme de la justice entrée en vigueur en mars dernier offre désormais la possibilité de voter par correspondance, au sein même de la prison, à condition de ne pas être privé de ses droits civiques et d'être inscrit sur les listes électorales.

5342 détenus satisfaisant à ces conditions bénéficient de ce nouveau dispositif dans toute la France. Ils n'étaient qu'un peu plus d'un millier à voter pour l'élection présidentielle de 2017. A Besançon, 72 détenus sur les 424 que compte la maison d'arrêt, ont glissé ce mardi matin leur bulletin dans l'urne. Une action de sensibilisation, avec la Maison de l’Europe et la faculté de droit de Besançon a été menée en amont auprès de détenus bisontins volontaires, une nouvelle session est prévue après le scrutin pour analyser les résultats.

Bulletins de vote et isoloir comme à la mairie

Le bureau de vote est installé dans la bibliothèque de la maison d'arrêt. Ca se passe comme à la mairie: il faut justifier de son identité, se munir des différents bulletins de vote, passer dans l'isoloir, introduire le bulletin choisi dans l'enveloppe. La seule différence, c'est qu'ensuite on ne glisse pas l'enveloppe dans une urne, mais elles sont collectées pour être envoyées à l'administration pénitentiaire à Paris, où le dépouillement pour toutes les prisons françaises aura lieu dimanche 26 mai, à l'issue du scrutin.

Un acte qui est le même que celui de nos concitoyens à l'extérieur "- le directeur de la maison d'arrêt de Besançon.

"Je ne m'attendais pas à avoir la possibilité de voter ici", nous confie Jordan, qui sort de l'isoloir, alors que Daoud ajoute "je suis citoyen français, j'ai le droit de vote, je vote! Je suis intégré dans la société". Pour Patrick, "voter c'est une chance, on n'est pas exclu du processus, on a nos idées en prison aussi, on sortira un jour ou l'autre." "On est parvenu à faire en sorte qu'ils ne soient pas les spectateurs d'une élection, mais les participants", analyse Jean-Michel Laurent, le directeur de la maison d'arrêt, " et, ce qui est très important, à travers un acte qui est le même que celui de leurs concitoyens à l'extérieur." La maison d'arrêt de Besançon est l'un des établissements où le taux de participation est le plus élevé pour ce scrutin européen.