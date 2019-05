Elections européennes: comment et où voter dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Contrairement à 2014, cette année le scrutin est national. Comprenez: on vote pour les même listes partout en France. En tout il y a 34 listes. Les français doivent élir 79 députés pour 5 ans sur les 705 que compte le parlement européen. Le scrutin est à un tour et à la proportionnelle. Cela signifie qu'en fonction des pourcentages obtenus équivaut un nombre de parlementaires. Il faut tout de même obtenir plus de 5% pour être pris en compte. Les candidats pour représenter la France peuvent ne pas être français en revanche ils doivent être européens; tout comme les électeurs qui peuvent participer au vote tricolore à partir du moment qu'ils sont européens et résidants en France.

Combien de votants dans les Alpes-maritimes, combien de bureaux de vote ?

Dans le département il y a 755.525 inscrits, dont 1% de ressortissants européens qui vont donc voter pour les listes françaises. En tout il y a 975 bureaux de votes. Au moins un par commune mais souvent plusieurs en fonction des quartiers. Les bureaux ouvrent le matin à partir de 8 heures et fermeront à 18 heures sauf pour 15 communes: Antibes, Cagnes-sur-Mer, Le Cannet, Carros, Cannes, Grasse, Menton, Mouans-Sartoux, Nice, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Valbonne, Villeneuve-Loubet et Vence.