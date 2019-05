Élections européennes : il manque des assesseurs et des scrutateurs en Mayenne

Département Mayenne, France

À Mayenne, depuis plusieurs jours, la municipalité met le paquet sur la communication pour trouver des assesseurs et des scrutateurs dimanche dans les neufs bureaux de vote de la commune. Médias locaux, réseaux sociaux, journal de la ville, il faudrait une quinzaine voire une vingtaine de bénévoles en plus.

Corinne Deleurme la responsable du service relation public à la mairie, observe que cet exercice démocratique est de plus en plus boudé par les électeurs mayennais. "Malheureusement c'est un phénomène que l'on retrouve pour des réunions publiques par exemple. On a de plus en plus de mal à motiver les gens", explique-t-elle.

"Globalement tout ce qui relève du public, on a l'impression que les gens sont de plus en plus individualistes."

Et lorsque l'on interroge les habitants croisés dans les rues, on se dit que les choses ne sont pas aisées. "Je ne me sens pas capable de le faire (...) ce n’est pas non plus un plaisir de passer ses journées là-bas (...) si on m'obligeait à le faire, peut-être que je le ferai mais j'ai déjà peu de temps. Juste le dimanche avec ma famille" peut-on entendre.

Certaines communes de la Mayenne ont leurs bénévoles réguliers, mais peinent à renouveler les personnes comme à Montigné-le-Brillant, L'Huisserie et Saint-Jean-sur-Mayenne. Pour le moment aucune ville ne remet en cause la bonne tenue du scrutin à cause d'un manque potentiel d'assesseurs et de scrutateurs.

Pour rappel, un assesseur s'assure du bon déroulement et de la régularité du vote. Il doit vérifier l'identité de chaque électeur, faire signer la liste d’émargement et tamponner la carte électorale. Un scrutateur est lui en charge du dépouillement des bulletins de vote à la fin du scrutin. Il faut être également de nationalité française et être âgé d'au moins 18 ans.