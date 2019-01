Elections européennes : le premier discours de Thierry Mariani aux côtés de Marine Le Pen

Vaucluse, France

"Je vous rejoins parce que dans la vie politique, on ne doit pas une fidélité éternelle à un parti ; on doit une _fidélité éternelle à ses idées_." Thierry Mariani a prononcé ce dimanche à Paris, son premier discours sous la bannière du Rassemblement National qu'il a décidé de rejoindre à l'occasion des élections européennes du 26 mai prochain. Un discours en présence de Marine Le Pen, de Jordan Bardella qui mènera la liste "RN" et de plusieurs de ses futurs colistiers. L'ex député de Vaucluse a dit s'engager "sans réserve et avec enthousiasme." Jusqu'à quand ? A cette question que se posent peut-être certains militants "RN" aujourd'hui, l'ancien vice président de l'UMP a répondu "j'ai toujours détesté les contrats à durée indéterminée, je préfère les contrats à durée indéterminée." Thierry Mariani occupera la 3ème place sur la liste "RN" aux européennes. Il tiendra son premier meeting commun avec Marine Le Pen le 19 janvier au Thor.

L'intégralité du discours de Thierry Mariani prononcé ce dimanche à la Mutualité à Paris Copier