Elections européennes : les communes haut-savoyardes confrontées au casse-tête des panneaux électoraux

C’est la loi ! D’ici lundi prochain, date du début de la campagne officielle des élections européennes, les panneaux électoraux doivent être installés. Or avec 33 listes, le jeu se transforme en casse-tête pour la plus part des communes de Haute-Savoie.

Haute-Savoie, France

"Trente-trois listes, c’est énorme !" Corinne Delot en rigole. Il faut dire que la situation est cocasse pour cette élue du nord de la Haute-Savoie. "Ici à Novel, plus petite commune du département, on est 57 habitants et le gag c’est qu’il y a 33 listes. Il faudrait que je mette 33 panneaux." Impensable ! Et surtout impossible reconnait la maire de ce petit village collé à la frontière suisse. "Même si je voulais en acheter… de toute façon, c’est trop tard."

Système D

Comme partout en France, l’installation des panneaux d’affichage des listes pour les élections européennes tourne au casse-tête. « Nous en avons 12 ce qui généralement est suffisant », témoigne le maire de Chilly au nord-est d’Annecy. "On va mettre deux listes par panneau et pour ceux qui nous manquent, nous allons utiliser des panneaux en bois comme la loi l’autorise", poursuit Emmanuel Georges. "C’est du système D et c’est le système pour que cela nous coûte pas trop cher."

Un panneau pour deux listes, c’est aussi la solution retenue à Veyrier-du-Lac. "Nous avons trois points d’affichage par conséquent nous allons devoir en installer 51", détaille Sylvie Maniglier. Mais ce qui inquiète la maire, c’est la longueur de cette ligne de panneaux. Un peu plus de 20 m ! "Nos services techniques vont devoir faire attention car sur un telle longueur il y a un porte-à-faux important. Il va falloir s’assurer qu’ils sont bien fixés pour éviter une chute."

Qu’importe les difficultés. D’ici lundi prochain, date du début de la campagne officielle des élections européennes, les panneaux électoraux devront être prêts. "Ce qui m’embête c’est de faire tout cela pour en avoir deux ou trois d’utilisés", déplore l’élue de Novel. Il faut dire qu’en 2017 lors des dernières présidentielles, seulement deux candidats avaient collé leur affiche sur ses panneaux.

Les grandes villes également concernées par le casse-tête des panneaux électoraux

La commune nouvelle d’Annecy compte 83 bureaux de vote et 73 emplacements pour l’affichage des listes. Les services municipaux vont devoir installer 1 241 panneaux. "Et nous n’en avons que 1 000", a indiqué ce mardi un technicien de la mairie. "On va devoir compléter avec des panneaux en bois."