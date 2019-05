Élections européennes : participation en hausse à midi dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés européens. À midi, la participation est en hausse dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres par rapport à 2014. Les bureaux de vote ferment à 18 h dans la plupart des communes.

Poitiers, France

Les électeurs un peu plus mobilisés qu'en 2014 pour ces élections européennes, en France et notamment dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres.

Dans la Vienne, la participation à midi est de 17,88 %, près de 4 points de plus qu'il y a 5 ans à la même heure (13,10 %). Participation en hausse dans le département mais les Viennois se se moins rendus aux urnes que dans toute la France, où le taux de participation frôle les 20 %.

Dans les Deux-Sèvres, le taux à midi est de 18,32 %. Là aussi c'est mieux qu'en 2014 à la même heure où la participation était de 17,82 %.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 h partout en France, 20 h dans les grandes villes. Les résultats seront connus à partir de 23 h ce dimanche soir.