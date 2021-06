Élections : la distribution de la propagande électorale "pire" que lors du premier tour en Sarthe

Les professions de foi pour les élections départementales et régionales ne sont pas arrivées dans les boîtes aux lettres de plusieurs communes de Sarthe, comme lors du premier tour. Cette fois, difficile de dresser un tableau global tant la distribution a été partielle...

Voter sans avoir reçu les programmes, les sarthois avaient dû faire avec la semaine dernière déjà à l'occasion du premier tour des élections régionales et départementales. Et une nouvelle fois, dans plusieurs communes du département, les électeurs ont du faire avec une distribution plus que chaotique des professions de foi de la part de la société Adrexo.

À Allonnes, certains ont reçu les bulletins pour les élections régionales en milieu de semaine... mais pas pour les départementales. Pour d'autres, c'est l'inverse, avec parfois une livraison tardive dans la boîte aux lettres, au delà de 18h samedi soir. Des Allonnais n'ont même parfois rien reçu pour se faire une idée avant d'aller voter.

À Étival-lès-le Mans, plusieurs rues ont été faites, d'autres pas... sans vraiment savoir ce qui a provoqué le choix des zones distribuées. Des Étivalois ont même eu la surprise de parfois recevoir soit uniquement les professions de foi, soit uniquement les bulletins.

À Coulans-sur-Gée, la distribution a été réalisée dans trois rues du centre. En revanche, une douzaine d'enveloppes a été déposée dans la même boîte aux lettres un peu plus loin. Un habitant a tout simplement reçu l’intégralité des professions de foi du hameau.

Les élus évoquent une distribution "pire" que lors du premier tour, une "catastrophe démocratique" et dénoncent "l'incompétence" de la société Adrexo.

La poste en renfort dans 22 communes

Le nord-Sarthe a eu plus de chances. La poste est venu proposer son aide à Adrexo dans 22 communes autour de Mamers, toutes avec le code postal 72600. Les enveloppes pour les départementales sont arrivées dans les boîtes aux lettres vendredi, celle pour les régionales le samedi. Sur les 19 000 habitants concernés, seulement 17 000 professions de foi ont pourtant été distribuées... "Adrexo n'a tout simplement pas transmis les 2000 enveloppes manquantes à La Poste", explique-t-on du côté de la mairie de Mamers.