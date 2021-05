Élections : la ville de Brest lance un nouvel appel aux assesseurs citoyens

Brest renouvelle son appel à la population pour trouver des assesseurs lors des élections départementales et régionales, les dimanches 20 et 27 juin. Une tâche bénévole qui consiste à assister le président d'un bureau de vote. La ville a besoin de centaines de volontaires. Et ça ne se bouscule pas.

Qui est prêt à sacrifier un dimanche d'été pour accomplir l'acte citoyen de tenir un bureau de vote ? La mairie de Brest recherche toujours des assesseurs volontaires pour les deux tours des élections départementales et régionales, organisées les 20 et 27 juin. Une semaine après un premier appel sur les réseaux sociaux et dans la presse, seule une quarantaine de candidats s'est fait connaître. Or il en faut... beaucoup plus.

Il nous faut 600 à 700 personnes idéalement

Ecoutez Karine Coz-Elléouët, la première adjointe au maire de Brest Copier

La ville a besoin d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire soit 4 personnes pour chacun des 104 bureaux de vote, voire même plus pour éviter aux citoyens d'avoir à assurer une présence continue de 8h à 19h. Autant dire que la tâche est rude.

Une vaccination prioritaire pour les assesseurs

Le rôle des assesseurs est d'assister le président du bureau, principalement pour vérifier l'identité des votants et leur faire signer la liste d'émargement. La seule condition requise est d'être inscrit sur les listes électorales de la ville. Les volontaires ne seront ni défrayés ni rémunérés, mais ils pourront être vaccinés. La circulaire du ministère de l'Intérieur, envoyée aux maires le 28 avril, précise que tous les membres des bureaux de vote pourront recevoir une "attestation de priorité d'accès à la vaccination", s'ils ne sont pas déjà vaccinés bien sûr. Ceux qui n'auront pas pu recevoir une injection à temps devront fournir un test PCR, antigénique ou un autotest négatif 48h avant le scrutin.

Infos pratiques Les volontaires intéressés peuvent proposer leur candidature jusqu'au 31 mai via un formulaire en ligne, ou par téléphone au 02 98 00 80 80.