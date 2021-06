Élections 2021 : un imprimeur de Montreuil conçoit l'isoloir qui cartonne !

Bruno Bauduin, patron de l'entreprise Copylis, basée à Montreuil en Seine-Saint-Denis, a conçu un isoloir en carton, recyclable, anti-microbien et montable en 5 minutes, d'après lui. Il a déjà reçu plus de 700 commandes de plusieurs mairies à travers toute la France.

Il fallait y penser. Un isoloir éco-responsable et "anti-Covid" pour limiter au maximum le risque d'attraper le virus en allant voter ce dimanche, c'est l'idée de Bruno Bauduin, patron de Copylis, une imprimerie installée à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Des isoloirs "écolo" et "anti-Covid"

"Il est complètement en carton, avec des renforts dans chaque coin pour assurer le maintien, nous avons mis des rideaux anti-microbiens sur lesquels les microbes ne tiennent pas et la tablette à l'intérieur est facilement nettoyable avec une lingette désinfectante", assure Bruno Bauduin. Autre avantage selon lui, : l'isoloir se déplie et se replie en 5 minutes, ne prend pas de place pour le stocker et il est réutilisable.

Conçu en mars dernier, son concept d'isoloir "anti-Covid" va faire mouche et dépassé les espérances du patron. "On a envoyé un mail aux 35.000 mairies de France. On était pas sûr, on attendait devant l'écran et on au bout d'une heure on a eu une quarantaine de mails qui sont tombés dans la boîte !", se souvient-il.

Bruno Bauduin, fondateur de Copylis à Montreuil, a conçu un isoloir en carton © Radio France - Hajera Mohammad

700 commandes reçues

Aujourd'hui, l'entreprise a reçu 700 commandes d'isoloirs. Environ 400 mairies, dont une quinzaine en d'Ile-de-France, ont voulu s'en équiper, à l'approche des élections départementales et régionales du 20 et 27 juin. Il faut dire que le prix aussi est attractif : comptez 119 euros l'isoloir en carton (109 euros pour le kit PMR, pour personne à mobilité réduite), quand une mairie doit dépenser entre 250 et 300 euros pour un isoloir classique en dur.

Parmi les villes franciliennes conquises : Villepreux, la Celle-Saint-Cloud, Vigneux-sur-Seine, ou encore celle de Mennecy en Essonne. "C'est avant tout l'aspect éco-responsable qui nous a attiré, car ça s'inscrit dans la politique de dévelopemment durable que l'on mène depuis plusieurs années. L'isoloir est aussi très facile d'usage pour nos services et enfin, il est économique", reconnaît Carina Coelho, conseillère municipale, déléguée à l'État civil dans cette commune.

"Un équipement parfaitement adapté aux normes sanitaires" - Carina Coelho, déléguée à l'État civil à Mennecy Copier

Rassurer les électeurs

"Enfin, c'est vrai que c'est un équipement parfaitement adapté au normes sanitaires en vigueur, car il est entièrement lessivable, donc s'il peut rassurer en plus les électeurs, je dirais que c'est tant mieux", poursuit l'élue. L'année dernière, un taux d'abstention record (58,4% au second tour) avait été atteint en France, lors des élections municipales, organisées pendant la première vague de la pandémie.

Bruno Bauduin, lui, prévient : "Cet isoloir limite les risques d'attraper le Covid, mais il ne le fait pas disparaître, il faudra respecter les gestes barrières tout de même en allant voter !"

Le patron est doublement satisfait du succès de son isoloir. Ces commandes ont relancé les affaires pour son entrepise, après une année noire en raison du Covid, marqués par le départ de plusieurs salariés. Enfin, en tant que citoyen, qui a toujours voté et qui a même été assesseur, il ne cache pas sa fierté : "Je me dis que si ça peut inciter les gens à aller voter, c'est bien. C'est important de voter !"

"On a reçu 700 commandes" - Bruno Bauduin, patron de Copylis Copier