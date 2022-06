Elections législatives 2022 : la quête des maires de petites communes pour trouver des assesseurs volontaires

C'est le moment ou jamais pour trouver des assesseurs avant l'ouverture des bureaux de vote pour le premier tour des élections législatives 2022, ce dimanche 12 juin. Pour qu'un bureau soit valide, deux assesseurs doivent être présents toute la journée pour assister les votants. A l'ouverture et la fermeture du bureau de vote, le président du bureau (souvent le maire) doit être présent, ainsi qu'un secrétaire. Mais trouver des personnes motivées pour passer un dimanche de juin dans un bureau de vote, c'est parfois compliqué, surtout dans les petites communes.

Moins d'engagement citoyen ?

Pour la troisième fois, Jean-Pierre Michelet, maire de Villecomte, organise des élections dans sa commune. Sur 250 habitants, 13 se sont portés volontaires pour être assesseurs. D'après le maire, ce petit chiffre est révélateur d'un manque d'engagement citoyen : "on ne peut pas le reprocher aux gens, le Covid-19 a amplifié des phénomènes d'absence et de manque d'intérêt." Jean-Pierre Michelet a finalement réussi à remplir tous les créneaux de deux heures, mais il redoute les désistements de dernière minute.

Cette mobilisation varie aussi en fonction des élections : "pour l'élection présidentielle, il y avait six ou sept personnes de plus! Et je n'ai pas eu besoin de venir les chercher." Ils étaient même trop à la fois dans le bureau de vote! Mais cette fois, Jean-Pierre Michelet est beaucoup moins confiant et se tient prêt à remplacer un assesseur au pied levé.

Des fidèles toujours présents

Heureusement, Jean-Pierre Michelet peut compter sur une équipe de fidèles motivés : "il y a des gens qui ont un sens civique, surtout des anciens, notamment des maires qui connaissent l'organisation et qui peuvent m'aider." En effet, l'organisation d'un vite dans une commune est pleine de subtilités... et parfois de loupés! Au deuxième tour des présidentielles, Jean-Pierre Michelet avait oublié le tampon de la mairie pour déposer les bulletins de vote : "je me suis fait refoulé! Mais je n'était pas le seul : une maire d'une commune voisine a fait deux aller-retour pour les mêmes raisons", rigole le maire.

Parmi ceux que Jean-Pierre Michelet appelle "les anciens", Théodore Chevignard est un des plus fidèles. Ancien maire de la commune entre 1992 et 2001, il a répondu présent quand il a reçu le mail d'appel de son successeur : "quand on est ancien maire, on a ça dans la peau et quand il y a besoin d'un coup de main, on est présent". Et puis pour lui, ces deux heures, a priori longues, peuvent se transformer en bon moment : "ça permet de discuter avec les autres assesseurs et de rencontrer des gens du village qu'on ne connait pas forcément." C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable.