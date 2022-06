Elections législatives : "NUPES n'est pas un parti extrême"

Arnaud Linard de Nupes, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, était l'invité de France Bleu Azur ce lundi à 8h20. Il revient sur le premier tour des élections législatives et de la qualification d'un candidat Nupes dans les Alpes-Maritimes

Etes-vous heureux ce matin ?

"Heureux ? Oui. Je pense que au niveau national, les résultats sont satisfaisants. Le bonheur n'est pas encore total. Il y a un deuxième tour dimanche et c'est ça qui compte. On compte les bouses à la fin du marché.

Vous avez réussi à qualifier un candidat dans le 06, c'est historique pour vous ?

C'est historique. Ça fait une vingtaine d'années qu'on n'a pas de député de gauche dans les Alpes-Maritimes. C'est un résultat qui est encourageant, qui n'est pas pleinement satisfaisant. Ça va être difficile de gagner dimanche dans cette 3ième circo mais nous allons rassembler.

Mais dans cette circo, face à vous, vous avez la machine Christian Estrosi, et puis aussi les LR puisque Alexandra Borchio-Fontimp, sénatrice LR, annonce qu'elle appelle à voter contre tout extrême ?

"Mais je ne me considère pas du tout comme extrémiste. Je ne me reconnais pas dans ce terme de la sénatrice. Je reviens quand même pour vous signaler que _nous ne sommes pas l'extrême gauche comme vous le dites. On est la gauche et l'écologie et pas l'extrême gauche_."

Ce résultat dans les Alpes-Maritimes, est-ce la première pierre d'un édifice qui peut être plus grand ?

"C'est très positif. Ici, c'est une terre qui est difficile pour la gauche, c'est hyper dur. Lorsque nous arrivons à mobiliser les quartiers populaires, comme dans les quartiers populaires du nord de Nice, on parvient à faire un résultat. Nous avons la possibilité d'empêcher l'hégémonie de la droite extrême, de l'extrême droite et de la droite dans les Alpes-Maritimes. Si les gens ne sont pas satisfaits, c'est maintenant qu'il faut voter."