Élections municipales de mars : il n'est pas trop tard pour vous inscrire sur les listes électorales

La traditionnelle date butoir du 31 décembre pour s'inscrire sur les listes électorales a été repoussée au 7 février cette année. Qui est concerné, où et comment s'inscrire et quels papiers apporter ? On fait le point dans cet article.