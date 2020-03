Élections municipales et coronavirus : pas d'incidence significative sur les demandes de procuration à Rouen

Loïc Margot, retraité de la police et réserviste, enregistre les demandes de procurations à l'hôtel de police de Rouen.

Loïc Margot est retraité de la Police Nationale et réserviste. A l'hôtel de police de Rouen, c'est lui qui enregistre les procurations. Il suffit au demandeur d'une carte d'identité et de remplir une déclaration sur l'honneur.

Cette année, Loïc a déjà établi plus de 300 procurations en une dizaine de jours. Le volume n'est pas exceptionnel, mais il faut dire que le scrutin ne tombe ni pendant les vacances scolaires ni sur un week-end prolongé. Même le coronavirus n'a que peu d'incidences sur le nombre de demandes. "On a quand même des personnes qui viennent se renseigner à l'hôtel de police. Ils nous disent, on ne veut pas que notre grand-père ou notre grand-mère aille dans un lieu public où il y a un risque" raconte Loïc Margot.

Des responsables d'EHPAD téléphonent aussi au commissariat pour savoir comment faire lorsque leurs résidents désirent voter mais qu'ils ne souhaitent pas se rendre dans les bureaux de vote par précaution. Le Ministère de l'Intérieur a pris des mesures cette semaine. "Le directeur de l'établissement doit se faire habiliter par le tribunal d'instance pour collecter toutes les procurations de l'EHPAD et nous envoyons un policier qui va récupérer toutes ces procurations" explique le commandant Cyrille Robert. Un dispositif particulier est aussi mis en place pour les personnes malades du coronavirus qui doivent restées confinées. C'est un officier de police judiciaire dûment équipé d'un masque qui viendra récupérer sa demande de procuration. Pour l'instant, l'hôtel de police de Rouen n'a reçu aucune demande en ce sens. Si vous êtes concernés, mieux vaut ne pas s'y prendre à la dernière minute.