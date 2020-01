Elections municipales au Pays Basque : le bio, tout un programme !

Les élections municipales auront lieu en mars prochain. Au Pays Basque, les listes comprendront des candidats qui siégeront non seulement dans leur conseil municipal mais aussi à la Communauté d'Agglomération. Les communes devront travailler avec l'agglo dont les compétences sont multiples.

Thibault Pathias (à gauche) dans son épicerie "Kimua" à Lahonce avec Ingo Hermann (maraîcher) et Martine Charron, première adjointe chargée de l'environnement et des finances.

Pays Basque, France

Les programmes des candidats pour les élections municipales ne vont pas tarder à arriver dans vos boîtes aux lettres.

Un mot reviendra comme un leitmotiv : l'agglomération Pays Basque. Depuis la création de la CAPAB (Communauté d'Agglomération Pays Basque) en 2017, il faut penser à l'échelle des 158 communes et non plus seulement au niveau de la ville ou du village.

La transition énergétique en tête des priorités

Les candidats ont tous dans leur discours un chapitre sur l'urgence climatique. Elle touche finalement tous les secteurs : le logement, l'agriculture, l'alimentation, les transports, l'économie ou encore la gestion de l'eau autant de thèmes devenus des compétences de la CAPAB. La collectivité est en train de se mettre en place, parfois difficilement tant en terme de logistique que de lisibilité. Pour tenter de mieux comprendre, nous avons pris l'exemple d'une compétence facultative, celle de "la promotion et du soutien à une alimentation saine et durable pour tous". Une compétence, certes, facultative mais devenue un souci prioritaire dans beaucoup de foyers. L'enjeu est de construire durablement la chaîne complète menant du producteur au consommateur. Un mode d'emploi est actuellement en élaboration. Il nécessitera le travail de l'ensemble des communes.

"Les communes sont des maillons essentiels"- Alexandra Colin, directrice de la transition écologique et énergétique à la CABAB Copier

Du maraîcher à l'épicerie

A Lahonce, depuis 2014, les élus réfléchissaient à l'installation de producteurs de fruits et légumes sur la commune pour à terme ouvrir un point de vente local. C'est chose faite ! 2 maraîchers bio sont installés sur des terrains communaux et ils vendent dans l'épicerie du village.

Il a bien fallu un mandat entier, soit 6 ans, pour réaliser le projet explique Martine Charron, première adjointe chargée des finances et de l'environnement.

"On produit et on vend nos légumes à Lahonce" Copier

L'épicerie, "Kimua" a ouvert début janvier sur la place du village. C'est Thibault Pathias jeune élu à Lahonce qui l'a reprise. Il a démissionné de son poste de conseiller et quitté son emploi dans la grande distribution pour réaliser son rêve.