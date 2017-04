Élections : à Nantes, une vingtaine de personnes et six mois de travail pour tout préparer

La préparation des élections, à Nantes, mobilise une vingtaine de personnes pendant six mois à la mairie. Le gros du boulot, cette semaine, c'est de préparer les documents et surtout les deux millions de bulletins de vote à répartir dans les 200 bureaux pour le premier tour de la présidentielle.

C'est un sacré boulot, dans les mairies, pour que nous puissions voter dimanche ! À Nantes, une vingtaine de personnes travaillent depuis janvier au service élections de la mairie pour traiter les inscriptions sur les listes électorales, la préparation des bureaux, du matériel de vote et les procurations.

Plus de deux millions de bulletins à répartir dans 200 bureaux de vote

À quelques jours du premier tour, le gros morceau, c'est la préparation des cartons de bulletins et des documents à dispatcher dans tous les bureaux de vote de la ville. Tout se fait dans une pièce spécialement dédiée à ça. Face à lui, Jimmy Ratier, le responsable de la logistique pour les élections, a tout un mur de petit casiers, un par bureau de vote : "là, on a les 200 bureaux de vote répartis sur les sept cantons. On met les documents pour les présidents de bureaux de vote le jour de l'élection, plus les mallettes des chefs de centre avec d'autres documents et les tablettes sur lesquelles on leur met des documents au format PDF également pour le jour du scrutin".

Chacun des 200 bureaux de vote a son casier avec tous les documents nécessaires © Radio France - Marion Fersing

Quand on va voter, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a en amont

Mais la partie la plus importante, c'est la préparation des enveloppes et des bulletins : "il y a environ 197.000 électeurs, à raison de 11 candidats, vous voyez ce que ça fait en bulletins !", glisse Jimmy Ratier dans un sourire. Calcul fait, plus de deux millions de bulletins qu'il faut répartir dans les cartons qui iront dans les différents bureaux. "Il faut les trier, les mettre en paquets de 100 ou de 500 pour que chaque bureau ait le bon nombre de bulletins", explique Tony qui a été embauché spécialement pour les élections. C'est un travail long et fastidieux, mais aussi un acte citoyen pour lui. "À chaque fois, je vais voter, mais c'est juste déposer l'enveloppe et on s'imagine pas le travail qu'il y a en amont".

Une équipe de 20-25 personnes est mobilisée de janvier à juin

Rien que la préparation des bulletins et des documents pour les bureaux de vote, c'est déjà un mois de travail pour cinq personnes. Et il faut y rajouter tout le reste explique Stéphane Gachet du service élections : "une quinzaines d'autres personnes sont là pour enregistrer les procurations, pour préparer la composition des bureaux de vote, trouver les présidents et les assesseurs pour les 200 bureaux, des personnes qu'il faut informer et former. Donc, il y a du travail à temps complet pour 20 personnes pour la présidentielle. Ensuite, on remet ça pour les législatives ! Donc, en vérité, on est sur équipe de 20 à 25 personnes pendant six mois de janvier à juin, alors que d'ordinaire, nous ne sommes que quatre au service élections".

Beaucoup de bulletins et aussi beaucoup de cartons ! © Radio France - Marion Fersing

Le record de procurations déjà battu

À propos des procurations, le record a déjà été battu à Nantes. 18.000 ont déjà été enregistrées à la mairie - alors qu'il reste encore jusqu'à jeudi pour les faire - soit 3.000 de plus que lors du précédent record pour la présidentielle de 2012. Stéphane Gachet y voit le double effet cumulé des vacances scolaires pour le premier tour et du week end du 8 mai pour le second.