Élections régionales et départementales : dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales

Si vous souhaitez voter aux prochaines élections régionales et départementales qui se tiendront les 10 et 27 juin prochain, et que vous n'êtes pas inscrits sur les listes électorales, il est encore temps de le faire. Fermeture des inscriptions vendredi 14 mai à minuit.