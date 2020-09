Élections sénatoriales : cinq listes en compétition en Vaucluse

Qui succédera aux sénateurs vauclusiens Alain Dufaut (LR), Alain Milon (LR) et Claude Haut (LREM) le dimanche 27 septembre au soir ? La question indiffère une grande majorité de citoyens, ou presque. Et pour cause : l'élection au Sénat est un scrutin indirect réservé aux seuls grands électeurs du département, au nombre de 1.303. On entend par "grands électeurs" les sénateurs et les députés, les conseillers régionaux et départementaux et les délégués des conseils municipaux élus au printemps. Dimanche 27 septembre, ils seront donc appelés aux urnes pour désigner les trois sénateurs qui porteront la voix des élus et des collectivités territoriales du département jusqu'en 2026. À noter que le vote est obligatoire. Les abstentionnistes encourent une amende.

Cinq listes en 2020 contre 10 il y a six ans

En 2014, lors du précédent renouvellement, 10 listes s'étaient présentées ! L'éparpillement des voix avait fait des dégâts dans les urnes et causé quelques sueurs froides à certains candidats... élus de justesse après des mois de recours. Six ans plus tard, ils ne sont plus cinq sur la ligne de départ.

Si les noms des gagnants ne seront connus que le 27 septembre au soir, le nom du grand perdant est déjà connu : La République en Marche. Sa candidature, portée par la Maire de Saumane, a été invalidée par la justice en raison d'une erreur administrative. Un véritable coup de théâtre ! Le parti présidentiel perd là un siège précieux offert sur un plateau par l'ex-sénateur Claude Haut, élu sous l'étiquette PS avant de rallier la République en Marche.

Crise sanitaire, décentralisation, maintien des services publics, baisse des dotations de l'Etat, réforme des retraites, respect des élus locaux... la campagne sénatoriale a offert de nombreux sujets d'échanges entre les candidats(tes) et les élus(es). L'élection a aussi mis en lumière d'autres thèmes comme le renouvellement générationnel des élus ou la vision du mandat de sénateur aujourd'hui.

Alain Milon, sénateur LR sortant, conduit la liste "Des Vauclusiens pour une France qui gagne." Élu depuis 2004, le président de la commission des affaires sociales au Sénat et président de la commission d'enquête sénatoriale sur la crise sanitaire met en avant ses convictions gaullistes, sa longue expérience d'élu pour gagner sa réélection. En 2014, sa liste (UMP à l'époque) était arrivée en seconde position derrière le candidat socialiste.

Alain Milon : "s'il n'y avait pas eu les collectivités territoriales pendant la crise du Covid, la gestion aurait été moins bonne" Copier

Jean-Baptiste Blanc, adjoint au maire de Cavaillon et vice-président LR du Conseil départemental de Vaucluse, conduit la liste "le Vaucluse au présent". L'avocat de formation plaide pour un renouvellement générationnel et promet d'être un sénateur de combat "dans le Vaucluse" (plutôt qu'à Paris) et connecté à l'ensemble des élus du département via une nouvelle application #monsenateuretmoi.

Jean-Baptiste Blanc : "je veux ramener le Sénateur vauclusien sur le terrain" Copier

Marie-Claude Bompard conduit la liste "Vaucluse espoir." L'ancienne maire de Bollène, battue lors des dernières élections municipales, est conseillère départementale et part sous les couleurs de la formation fondée par son époux et maire d'Orange, La Ligue du Sud. En 2014, elle était arrivée en 5e position. Marie-Claude Bompard veut faire entendre une autre voix au Sénat.

Marie-Claude Bompard : "il faut qu'on apporte des réponses aux questions des élus" Copier

Lucien Stanzione est le patron de la fédération socialiste de Vaucluse. Il conduit la liste "Pour un Vaucluse solidaire et écologique", une liste de rassemblement des forces de gauche et écologistes. En 2014, le PS était arrivé en tête de l'élection dans un contexte de division à gauche. L'ancien maire d'Althen-des-Paluds veut redonner un siège à la gauche vauclusienne en promettant de travailler avec tous les élus, s'il est élu le 27 septembre.

Lucien Stanzione : "J'aurai une oreille attentive sur les questions sociales et écologiques" Copier

Bénédicte Auzanot est conseillère municipale d'opposition à Cavaillon. Elle conduit la liste "Libertés, localisme, identité : protégeons le Vaucluse" sous les couleurs de sa formation le Rassemblement national. La candidate malheureuse aux dernières municipales de Cavaillon veut rendre "de la liberté et de la représentativité aux élus vauclusiens" en cas d'élection. Elle entend s'investir sur des dossiers sociétaux en particulier.

Bénédicte Auzanot : "Les Maires doivent retrouver une certaine liberté Copier

L'élection se déroulera le dimanche 27 septembre à Avignon. Les trois sénateurs élus siégeront jusqu'en 2026.

