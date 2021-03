Élections syndicales dans les TPE : "Les salariés de ces entreprises ont beaucoup à y gagner" selon la CGT 42

Les salariés des très petites entreprises sont appelés à voter jusqu'au 6 avril. C'est le début ce lundi des élections syndicales dans les TPE, près de 5 millions de salariés sont concernés en France, 600 600 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Il faut savoir qu'au niveau national, ça concerne pratiquement un salarié sur cinq", explique Jean-Michel Gourgaud, secrétaire général de la CGT dans la Loire, qui était ce matin l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Les élus siègent au sein d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle

Concrètement, 10 représentants syndicaux vont être élus pour siéger au sein d'une CPRI, une commission paritaire régionale interprofessionnelle. "On fait appel à eux quand on a des problèmes avec son employeur", poursuit Jean-Michel Gourgaud. "Parce que souvent, on s'aperçoit aussi que les droits des salariés sont totalement méconnus dans ces très petites entreprises. Il y a beaucoup de précarité dans ces TPE, beaucoup de temps partiels, donc il y a beaucoup à gagner pour les salariés."

Peu de participation

Le problème, c'est que ces élections sont méconnues : à peine plus de 7% de taux de participation lors du précédent scrutin en 2016. "Le mode de scrutin, par voie numérique ou par correspondance, ne se prête pas forcément à une grosse participation", reconnaît le secrétaire général de la CGT dans la Loire. "Mais c'est utile, il y a par exemple des accords qui sont passés pour que les salariés puissent bénéficier de la carte loisirs, qui donne des entrées à tarif réduit dans les musées et parcs d'attractions, y compris sur les forfaits de ski."

Le vote peut avoir lieu sur internet ou par courrier. Le scrutin prendra fin le 6 avril et les résultats seront connus 10 jours plus tard.