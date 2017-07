Électricité, gaz, transports : ce qui change en ce 1er août

En ce premier août, certains tarifs changent, comme celui du gaz ou de l'électricité. Des nouveaux règlements s'appliquent, concernant les impôts notamment, mais aussi les loyers encadrés à Paris.

Électricité

Les tarifs réglementés d’EDF vont augmenter de 1,7% en moyenne. Les tarifs Jaunes (Corse) et Bleus + augmentent de 0,6%. Les tarifs Verts vont baisser de 0,4%.

Gaz

Les tarifs réglementés du gaz baissent de 0,8%. En détail, le tarif du gaz pour la cuisson baisse de 0,3%, celui de la cuisson et de l'eau chaude baisse de 0,5%, et le tarif du gaz pour le chauffage baisse de 0,8%.

Impôts

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne mais que vous pensez les avoir sur-estimés ou sous-estimés, à partir de ce premier août et jusqu'au 17 décembre, les corrections sont possibles en ligne sur le site impots.gouv.fr.

Transports en Île-de-France

Le prix du Pass Navigo passe de 73 à 75,20€, soit une hausse de 3%. Le prix du carnet de dix tickets de métro passe de 14,50 à 14,90€. Le prix du ticket de métro à l’unité, lui, reste à 1,90€.

Loyers à Paris

Les loyers de référence augmentent légèrement. L'encadrement des loyers est en place depuis 2015 dans la capitale. Les montants sont revus chaque année et s'appliquent pour la période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

Épargne

Pas de hausse du taux du Livret A, qui reste donc à 0,75%. Le prochain examen du taux n'aura lieu que le 1er février 2018.

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Les sociétés immatriculées sur le territoire français ont l’obligation d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires. Toute modification doit être déposée auprès du tribunal de commerce et sera annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).