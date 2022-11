Electricité : "Plusieurs journées sensibles en janvier" anticipe RTE, avec des coupures probables en Isère

Aurons-nous assez d'électricité cet hiver en France ? Jusqu'aux vacances de Noël, c'est assuré, répond le gestionnaire du réseau, RTE . En revanche, à partir de janvier, c'est moins sûr. "Plusieurs journées pourraient être sensibles pour le système électrique" notamment en Isère, estime ce lundi 21 novembre François Chaumont, délégué régional RTE en Auvergne-Rhône-Alpes.

France Bleu Isère : Cette incertitude sur la fourniture d'électricité nous concerne-t-elle aussi en Rhône-Alpes et en Isère ?

François Chaumont : Ce dispositif d'étude de l'équilibre offre demande nous permet d'avoir une analyse nationale. Donc il n'y a pas de différenciation entre le territoire de l'Isère ou Auvergne-Rhône-Alpes et le reste du territoire, c'est un équilibre national.

Faut-il s'attendre à des coupures d'électricité cet hiver et à partir de quand ?

En septembre, nous avions sorti une première étude de perspectives du système électrique. Et dans ce contexte de crise européenne sur le gaz, crise française sur le nucléaire et puis de sécheresse exceptionnelle, nous avions à l'époque identifié un risque de tension accrue sur l'ensemble de l'hiver, ce qui est exceptionnel.

Alors, où en sommes nous aujourd'hui ? Sur la consommation, nous identifions une diminution structurelle de la consommation entre 5 à 7%, diminution majoritairement concentrée sur le secteur industriel. Ensuite sur le parc nucléaire, la disponibilité est plutôt orientée à la baisse par rapport à nos prévisions beaucoup. Et enfin sur le stock hydraulique, là par contre, plutôt une bonne nouvelle : suite aux conditions météo d'entrée dans l'hiver et la gestion prudente par nos exploitants, les stocks hydrauliques sont plutôt revenus maintenant à des situations normales, après la sécheresse de cet été.

D'accord, les barrages hydroélectriques fonctionnent normalement à nouveau ?

Et en particulier sur les barrages alpins qui nous concernent.

Faut-il s'attendre tout de même à des coupures ?

Aujourd'hui, le niveau de risque est globalement inchangé, mais il est réparti différemment. Au vu de nos prévisions météo des semaines à venir, le risque jusqu'à fin novembre est faible, il est moyen pour début décembre et par contre on a une attention particulière pour le mois de janvier où peuvent se concentrer plusieurs journées qui pourraient être sensibles pour le système électrique.

Qu'est ce qui consomme beaucoup d'électricité dans la région et en Isère particulièrement ? Est ce que, par exemple, les stations de ski, les remontées mécaniques, en consomment beaucoup ?

En hiver, c'est le chauffage qui représente 30 à 40 % des appels de puissance électrique. Vous savez qu'on est un pays très thermosensibles : un degré de température extérieure en moins, c'est l'équivalent de 2.400 mégawatts de consommation électrique en plus sur le territoire français, soit l'équivalent de deux réacteurs nucléaires ou encore l'équivalent de la consommation électrique des quatre métropoles du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans ce cas, quels conseils donner aux auditeurs ce matin pour limiter leur consommation ?

S'il y avait aujourd'hui des gestes importants à faire pour les citoyens, les entreprises ou les collectivités, c'est finalement d'éviter tout ce qui chauffe et donc de baisser le chauffage, de baisser sa température à 19 degrés par exemple, de limiter l'usage des fours ou encore d'éteindre des lumières non utilisées. Si chaque citoyen en France éteint une ampoule, c'est l'équivalent de 600 mégawatts d'économisés sur le territoire.

Et éteindre la Wi-Fi la nuit, comme l'ont indiqué certains responsables politiques, est-ce vraiment utile ?

Alors pour économiser de l'énergie, il y a le dispositif qui est porté par l'Etat, qui est un dispositif de sobriété structurel, il concerne toutes les heures de la journée. Et il y a notre dispositif Ecowatt qui lui, est un dispositif qui va permettre de lisser les pointes de consommation sur des créneaux identifiés, plutôt entre 8h et 13h puis entre 17h et 20h le soir. Donc c'est sur ces créneaux-là que, lorsqu'on identifie des tensions sur le réseau, nous prévenons l'ensemble des citoyens, collectivités et entreprises trois jours à l'avance pour faire des écogestes.