Elisabeth Borne attendue à Châteauroux le jeudi 14 janvier

La ministre Elisabeth Borne devrait venir à Châteauroux dans une dizaine de jours : elle est attendue dans l'ancien site de l'Afpa le jeudi 14 janvier. La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion doit venir visiter le "village jeunes", cette nouvelle structure annoncée en septembre pour occuper les locaux vacants de l'Afpa et devant accueillir des jeunes en situation de décrochage scolaire.

En juillet, le Premier ministre, Jean Castex, avait présenté le plan "un jeune, une solution", pour accompagner les jeunes les plus touchés dans la crise de la Covid-19. Quelques semaines plus tard, en septembre, on avait appris que l'Afpa de Châteauroux avait été choisi pour être l'un des quatre premiers sites nationaux à ouvrir et avait même destination à être l'un des plus importants avec 150 jeunes accueillis à terme. Mais le dispositif avait été mis entre parenthèse pendant le deuxième confinement.

Le plan "un jeune, une solution" est doté d'une enveloppe de 6,5 milliards d'euros.