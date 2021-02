Elisabeth Borne tire un premier bilan positif du plan 1Jeune1Solution

Après nos deux journées spéciales consacrées aux problématiques de la Génération Z sur France Bleu et les antennes du groupe Radio France, "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" se penche sur les pistes qui s'offrent à nos jeunes en terme d'emploi. Pour apporter des réponses concrètes, Willy Rovelli s'est tourné vers Elisabeth Borne, la Ministre de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, l'occasion de revenir sur le plan #1Jeune1Solution.

1jeune1solution

Lancé par le gouvernement en Juillet 2020, 1jeune1solution "est un plan massif avec un objectif : que les jeunes ne soient pas des victimes de la crise" nous dit la Ministre. Appuyé par un budget de 7 milliards d'euros, le plan repose sur plusieurs piliers : "encourager les entreprises à recruter des jeunes et recruter des apprentis, proposer des formations vers les métiers de la transition écologique, du numérique, les métiers du soin et enfin s'occuper des jeunes les plus éloignés de l'emploi."

Selon la Ministre, les premiers résultats sont positifs : près d'1,2 million d'embauches entre les mois d'août et décembre 2020, en CDD de plus de 3 mois ou en CDI. Des chiffres qui maintiennent l'emploi des jeunes au même niveau que les années précédentes, malgré la pandémie. Autre indicateur positif, celui de l'apprentissage : plus de 500.000 contrats d'apprentissages signés en 2020, 40% de plus qu'en 2019 : "l'apprentissage c'est vraiment une voie d'excellence pour se former en entreprise, au plus près des besoins".

Fort de ces annonces, le site officiel du plan 1jeune1solution va se doter, dès le mois de mars, d'annonces de stages et en avril d'un simulateur qui permettra à chaque jeune de connaître ses droits selon sa situation personnelle.

France Bleu vous propose de retrouver l'intégralité de l'interview d'Elisabeth Borne au micro de Willy Rovelli :

Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle de Willy Rovelli Copier

Vous pouvez également retrouver l'émission "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" du jeudi 25 février consacrée aux pistes pour l'avenir des jeunes juste ici !