Le jubilé d'Elisabeth II fêté dans une entreprise de Dordogne

Elisabeth II fête ses 70 ans de règne cette semaine du 2 au 5 juin au Royaume-Uni. Une longévité célébrée en Grande-Bretagne mais aussi en Dordogne où vit l'une des plus importantes communautés de Britanniques de France. Ce jubilé de platine a été fêté dans une entreprise de Sarlat. Chez Maxima on a organisé une "Tea party" avec un peu d'avance le 25 mai dernier entre les 13 salariés et leurs voisins.

L'entreprise a fêté à sa manière le jubilé de platine de la reine d'Angleterre - Alexia Crestou

Pour l'occasion, il y avait un goûter typiquement anglais avec "des cupcakes, des scones et des sandwichs" explique Alexia, chargée de communication qui a participé à l'organisation. "C'était l'occasion aussi de tous se rassembler après deux ans de covid" explique la jeune femme "et de rencontrer nos voisins". Les murs blancs ont été recouverts de drapeaux britanniques.

Maxima emploie 13 personnes à Sarlat - Alexia Crestou

Maxima est une entreprise créée il y a 15 ans par April et Max Higginson, un couple de britanniques. Elle vend des pièces détachées en acier pour les engins de chantier. Même si l'on est géographiquement à plus d'un millier de kilomètre de Londres, certains salariés suivent ici la vie de la famille royale et d'Elisabeth II comme Emilie : "je regarde à la télé tous les évènements de la famille royale, malgré les moqueries de certaines personnes de mon entourage. Je ne sais pas comment l'expliquer mais j'ai un intérêt certain pour la famille royale". La jeune femme fan des Beatles a fait une partie de ses études à Liverpool lorsqu'elle était étudiante. Depuis, elle est attentive à tout ce qui à trait à la famille royale. C'est elle qui a proposé l'idée de ce "jubilé sarladais".

Emilie discute de temps en temps de la famille royale avec April, la cheffe d'entreprise. Les deux femmes sont des assidues de la série The Crown qui raconte l'histoire du règne d'Elisabeth II. April s'est installée il y a 15 ans en France mais l'histoire de la famille royale "c'est dans mes gènes" plaisante-t-elle "ce sont des histoires de princesse, de prince, des histoires d'amour. Tout le monde a eu envie un jour d'être une princesse".

Cette cheffe d'entreprise a changé d'avis ces dernières années sur la reine d'Angleterre car elle en a plus appris sur sa vie. Aujourd'hui, même si elle n'est pas pour la monarchie, elle considère Elisabeth II comme une source d'inspiration après tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a fait. "Elle représente notre pays, c'est une femme forte qui est capable de gérer un pays mais aussi une famille assez importante. C'est un modèle. Une femme en entreprise et surtout dans un secteur comme le notre, ça nous donne l'inspiration".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix