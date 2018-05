Haute-Savoie, France

"Peu à peu, ma mémoire s’anime, se comble et mes émotions se traduisent en mots", débute Elisabeth Revol. L'alpiniste qui réside dans la Drôme, secourue dans l'Himalaya au mois de janvier a publié mardi une "lettre d'adieu" adressée à son compagnon de cordée, le Polonais Tomasz Mackiewicz dit "Tomek", disparu dans l'Himalaya, lors de l'ascension du Nanga Parbat, la "montagne tueuse" (Pakistan).

"Jusque là il m’était impossible d’écrire cette lettre"

"Jusque là il m’était impossible d’écrire cette lettre" poursuit Elisabeth Revol, qui explique que "le brouillard" de ses souvenirs "s’éclaircit peu à peu". "Tomek était l'un des hommes les plus libres et des plus indépendants que je connaisse" dit-elle au sujet de son compagnon de cordée. "Il était hors normes. L'himalayisme qu'il pratiquait sur le Nanga en hiver était son art de vivre".

Au mois de janvier, tous les deux s'étaient retrouvés en grande difficulté dans la descente du Nanga Parbat, l'un des plus hauts sommets du monde. Les secours, d'autres alpinistes polonais, n'avaient pas pu atteindre à temps Tomasz Mackiewicz, 43 ans, victime de cécité des neiges et de graves gelures à plus de 7000 mètres d'altitude. L’alpiniste française avait ensuite décidé de partir seule chercher de l'aide.

"Merci Tomek d’avoir été ce que tu as été"

Dans son émouvant texte, Elisabeth Revol raconte ses souvenirs avec Tomek, l'un de ceux qui lui ont "donné l'envie de passer du temps sur cette montagne". "J’ignore le moment ou tu as franchi la ligne extrême" s'interroge l'alpiniste. "Si j’avais pu percevoir ce signe. Je ne sais pas à quel moment j’ai commencé à te perdre, à quel moment tu as franchi le point de non retour, si toi-même, tu l'a senti ? 90 mètres au dessous du sommet, tu étais encore très bien."

"Aujourd'hui je t'écris une lettre d'adieu, mais je préfère ne pas la terminer en te disant au revoir, car c’est quelque chose qui m’est encore impossible. J’ai vécu des moments uniques avec toi, j’ai ressenti des choses extraordinaires et nous avons fait ensemble des choses belles et authentiques", ajoute Elisabeth Revol. Avant de conclure : "Merci Tomek d’avoir été ce que tu as été".

La lettre