Elisabeth Toutut-Picard, députée LREM : "ceux qui n'ont pas eu la Covid-19 sous-estiment la maladie"

C'est une des parlementaires d'Occitanie qui peut témoigner de la maladie pour l'avoir vécue, Elisabeth Toutut-Picard, députée du Volvestre a répondu aux questions de France Bleu Occitanie ce jeudi. Elle a tenté d'expliquer la mesure-phare annoncée par l'Elysée mercredi soir, le couvre-feu qui s'applique chez nous à Toulouse et les 36 autres communes de la métropole.

"Quand on n'a pas eu le Covid-19, on pense qu'on va passer entre les gouttes"

Elisabeth Toutut-Picard, ancienne directrice d'hôpital à Paris, Toulouse et Narbonne avant sa carrière politique, a rappelé que "la seconde vague est bien là, ce n'est pas une vaguelette." Le gouvernement n'a pas vraiment le choix selon la haut-garonnaise, "c'est ça on en reconfine, c'est un moindre mal". La députée a confirmé qu'il s'agissait bien de juguler les mouvements et les rencontres des jeunes, population la plus concernée par les sorties nocturnes.

L'ancienne conseillère municipale de Toulouse a aussi fait part de son expérience, elle qui a fait partie des premiers parlementaires touchés par le virus, début mars.

J'ai eu une charge virale assez forte, il m'a fallu cinq semaines pour devenir négative. Et j'ai encore des signaux de grande fatigue et des coups de pompe. Ne sous-estimons pas la méchanceté de ce virus. — Elisabeth Toutut-Picard

Cette mère d'un garçon de 28 ans a confirmé qu'elle continuait à porter le masque en famille.