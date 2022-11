La justice face à un dilemme : « soit juger vite mais mal soit juger bien mais avec des délais inacceptables »

« On n'est pas entré dans la magistrature pour ça. » Elise Yamani, invitée ce mercredi de France Bleu Saint-Étienne Loire, dénonce la pénurie de moyens qui touche la justice française. Adhérente de l'Union Syndicale de la Magistrature, elle est également vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

ⓘ Publicité

Selon Élise Yamani, il manquera quatre juges à Saint-Étienne au 1er janvier 2023, et la pénurie de personnel s'étend aux parquetiers et aux greffiers. « On en est à organiser l'état dégradé du service, » se désole la magistrate, qui déplore l'allongement des délais d'audience, et la réduction forcée des motivations des décisions. Résultat, « les gens comprennent moins et on a un rapport avec la justice qui n'est pas correct. »

loading