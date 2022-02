Elizabeth II : 70 ans de règne, qui a fait mieux ?

Qui a fait mieux que la reine Elizabeth II, qui fête ce dimanche son jubilé de platine, soit ses 70 ans de règne ? En Europe, seul un roi est resté plus longtemps sur son trône, et il est Français.

Avant de battre le record européen, Elizabeth II pourrait dans quatre mois battre le record mondial de longévité de l'histoire contemporaine : un record détenu par le roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej, couronné sous le nom de Rama IX en juin 1946 et mort en octobre 2016 à l'âge de 88 ans, après 70 ans et quatre mois de règne.

En Europe, à part le roi soleil donc, Elizabeth II a déjà battu tous les records : celui de François-Joseph (Autriche-Hongrie), qui a régné 67 ans et onze mois, de Ferdinand Ier, à la tête de la Sicile, de Naples et des Deux-Siciles, roi de 1759 à 1825, soit 65 ans et trois mois. En 2015, Elizabeth II a dépassé sa propre arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Indes de 1837 à 1901, soit 63 ans et sept mois.

Avec Visactu

Elizabeth II : 70 ans de règne, qui dit mieux ? © Visactu - Visactu