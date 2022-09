Elizabeth II : à Limoges, les britanniques expatriés vivent les derniers hommages depuis la Haute-Vienne

Les Britanniques continuent de rendre hommage à la Reine Elizabeth II, et ce, même depuis Limoges. Ils vivent la semaine d'hommage depuis la France, un moment difficile pour tous ces expatriés.

Les drapeaux sont hissés, une affiche rendant hommage à Lilibeth est accrochée à l'entrée de l'école d'anglais, le Wall Street English à Limoges. Helen y est professeure d'anglais, elle reste très touchée par la disparition de la Reine qu'elle considérait comme la grand-mère de la nation, "c'est la fin d'une ère. Je me désole de ne pas être en Angleterre avec les autres anglais pour partager ces moments d'émotion". Alors à l'école, on lui rend hommage comme on peut, Helen a acheté des fleurs qu'elle a déposé devant l'Institut d'anglais.

Emily, sa collègue, travaille en France depuis toujours, mais reste très attachée à la couronne, tout comme le reste de sa famille : "J'ai une sœur au collège, mais cette semaine, elle n'ira pas en cours parce qu'il y a les funérailles de la Reine Elizabeth II. Elle reste anglaise malgré tout". Comme Helen, elle aurait aimé être à Londres pour rendre un dernier hommage à sa reine avant ses funérailles.

Le cercueil de la Reine sera exposé à cathédrale Saint-Giles jusqu'à mardi, ensuite la dépouille d'Elizabeth sera conduit à l'abbaye de Westminster.