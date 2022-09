Elizabeth II est venue à Toulouse, son avant-dernière visite d'Etat en France, en avril 2004

En dehors de Paris, peu de villes françaises ont eu l'honneur de voir Elizabeth II. La souveraine aura vu les Châteaux de la Loire, l'Alsace, la Normandie... et Toulouse ! Ce fut son avant dernière visite d'Etat en France, en 2004.

Le 7 avril 2004, la Reine conclut un séjour de trois jours en France par un passage de six heures à Toulouse. Elle visite les Jacobins et rencontre sur le parvis des étudiants et de enseignants en anglais du lycée Fermat voisin (photo ci-dessous).

Sur le parvis des Jacobins, à la rencontre des lycéens de Fermat. © Maxppp - David Becus

Avant de déjeuner, elle s'arrête dix minutes place du Capitole et rencontre brièvement quelques Toulousains. C'est au Capitole qu'Elizabeth II déjeune, aux côtés du maire de l'époque Philippe Douste-Blazy qui vient d'être nommé ministre de la Santé et cèdera bientôt son siège toulousain à Jean-Luc Moudenc. Le ministre de la Justice Dominique Perben, et la Première Dame, Bernadette Chirac complètent l'escorte officielle ce jour-là.

Sa Majesté place du Capitole, le 7 avril 2004. © Maxppp - David Becus

Dernière étape de la visite toulousaine d'Elizabeth II et son époux Philip : l'incontournable Airbus, symbole de la coopération franco-britannique. À Colomiers, dans les usines du constructeurs, elle prononce un discours dans un français parfait, et baptise symboliquement un A340 de la compagnie anglaise Virgin. Le premier n'est plus produit, la seconde n'existe plus.

Les époux royaux quittent Toulouse en fin d'après-midi pour rejoindre Londres. La Reine d'Angleterre, à qui on aura vanté les mérites du vin de Fronton, du foie gras du Sud-Ouest et de la violette, aura passé en tout près de six heures en Haute-Garonne ce mercredi 7 avril 2004. Elle ne reviendra en France que dix ans plus tard.