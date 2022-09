Elizabeth II : "Nous avons appris son décès dans le ferry" entre Portsmouth et Saint-Malo

Quelques minutes avant le départ du ferry ce jeudi 8 septembre 2022 entre Portsmouth et Saint-Malo, les voyageurs ont appris le décès de la reine Elizabeth II. Pendant les onze heures de navigation, l'ambiance était morose et beaucoup de voyageurs ont passé la nuit devant la télévision.

Elizabeth II, reine d'Angleterre pendant 70 ans, s'est éteinte ce jeudi 08 septembre 2022 à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Hier soir, quelques minutes avant le départ du ferry entre Portsmouth et Saint-Malo, les voyageurs ont appris son décès juste avant de monter à bord. Pendant les onze heures de navigation, l'ambiance était morose et beaucoup de voyageurs ont passé la nuit devant la télévision.

C'est très triste pour nous les Anglais", souligne John, britannique

Rien qu’à voir les yeux de certains voyageurs à la descente du ferry, on comprend assez facilement que la nuit a été difficile, une nuit remplie d’émotions notamment pour les Britanniques présent à bord. John et Cathy ont appris la nouvelle un peu plus tard, devant la télévision du bateau. "C'est très triste pour nous les Anglais", souligne John après avoir regardé la télévision pendant plus de 7 heures. "Il y a beaucoup de personnes qui regardaient avec nous la télévision car notre reine était très apprécié par un bon nombre de Britanniques", ajoute ce dernier, de passage en France pour des vacances.

Certains Britanniques pensent à rentrer plus tôt de vacances pour vivre les funérailles

Romain, touriste français était dans un pub de Portsmouth juste avant de monter à bord de la navette. "C'est une dame assez âgée qui m'a appris la nouvelle", détaille le breton, à bord de son vélo. "Elle était très attristée et très apeurée par l'annonce de son décès et c'est assez surprenant de constater l’émotion des Britanniques par rapport cette disparition", poursuit le jeune voyageur.

Le premier bateau après le décès de la reine Elizabeth II est arrivé au port de Saint-Malo à 8h15 ce vendredi 9 semptembre 2022 © Radio France - Valentin Plat

Depuis ce vendredi matin, le guichet du port de Saint-Malo est très silencieux et les visages sont fermés. Certains voyageurs ont à peine posé le pied sur le sol français qu'ils étaient en train de regarder les horaires des navettes retour afin d'assister aux funérailles de la reine Elizabeth II. Certains se sont même présenté dès 9h pour réserver un billet pour effectuer la traversée de la Manche.

Dès 9h du matin, des Britanniques mais aussi des Français se sont présenté au guichet pour prendre un billet direction le Royaume-Uni © Radio France - Valentin Plat