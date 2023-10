"Elle a été une pionnière dans son domaine" : les hommages à Lucie Randoin se multiplient dans l'Yonne

En cette saison de remise des prix Nobel, l'occasion est toute trouvée de mettre la lumière sur le nom de l'une des grandes scientifiques icaunaises, première femme à enseigner à l'académie de médecine de Paris. Né en 1885 à Bœurs-en-Othe, Lucie Randoin fait l'objet depuis quelques semaines d'hommages en série dans l'Yonne. Depuis le 23 septembre, il existe une rue Lucie Fandard-Randoin, son nom de jeune fille, dans sa commune natale, peu de temps après l'inauguration d'une salle à son nom à l'université de Bourgogne à Auxerre.

ⓘ Publicité

À lire aussi Dans l'Yonne, la première année de médecine "PASS", inaugurée

Décédé en 1960, cette grande spécialistes de la nutrition aura marqué son époque et ses pairs avec ses travaux sur les rapports entre l'alimentation et la santé. A tel point que depuis deux ans, Kévin Lognoné, passionné d'histoire réclame la création d'un timbre-poste à son effigie via une pétition sur la plateforme change.org . Et pour cause, son arrière-grand-père avait entretenu une relation épistolaire avec la scientifique.

Pour lui, "elle avait très bien compris que pour développer des compléments alimentaires naturels, il fallait intéresser les français à se nourrir avec des produits sains. Elle avait par exemple beaucoup encouragé le gros sel de Noirmoutier ou le sel de l'Île-de-Ré". Lucie Randoin fait du rapport entre médecine et alimentation son sujet de prédilection, en témoigne quelques titres de ses livres : Les Vitamines ou L'alimentation et la vie.

Un héritage "complètement d'actualité"

Des thèmes qu'elle développe tout au long de sa carrière, sans rester dans une position stricte d'universitaire. Elle échange avec des innovateurs, des industriels, pour valoriser les produits naturels, comme lorsqu'elle propose de se servir des minéraux marins pour renforcer les coquilles d'œufs. Ce qui servira aux vendeurs pour assurer le transport et la vente en limitant la casse.

"Elle a été pionnière dans son domaine, poursuit Kevin Lognoné, elle laisse un héritage qui est complètement d'actualité. Je la vois vraiment comme une passeuse et une grande scientifique icaunaise qui porte aussi un fil générateur d'opportunités pour demain".