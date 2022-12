Elle aide une jeune femme à accoucher dans sa voiture : une policière municipale félicitée à Toulouse

Mouniati, (à gauche) et Sandie (à droite) ont promis de s'échanger leurs coordonnées pour garder un lien.

C'est une naissance hors du commun à Toulouse. Il y a presqu'un mois, le 23 novembre, Mouniati accouchait dans sa voiture, sur la route de l'hôpital. Elle aura en guise de sage-femme Sandie, policière municipale de 42 ans. L'agent a été félicitée par le maire ce mardi, en présence des nouveaux parents et du petit Erwan.

Les retrouvailles entre Ahmed et Mouniati, parents du petit Erwan, et Sandie. © Radio France - Mélanie Juvé

Erwan pointe le bout de son nez dans la voiture

"Je suis très émue, c'est pas courant dans une carrière... je suis ravie d'avoir partagé cet instant de joie avec eux, raconte Sandie, après avoir pris le petit Erwan dans les bras. J'ai moi-même deux enfants, donc je sais ce que c'est une naissance. On a réussi à les aider autant qu'on a pu !"

Car le petit Erwan, en bonne santé, était initialement prévu pour décembre ! "On avait appelé l'hôpital mais on nous disait d'attendre. Mais lui il voulait sortir ! On est partis une fois que j'ai perdu les eaux", explique la nouvelle maman, Mouniati, 22 ans.

C'est à Compans-Caffarelli que le couple aborde en voiture un groupe de policiers municipaux. L'urgence est là : Mouniati est en train d'accoucher sur la banquette arrière. Après avoir examiné la situation, les policiers décident d'escorter le couple jusqu'à l'hôpital Purpan, situé à quelques minutes. La solidarité se met en place, puisqu'il est environ 9h30, et le trafic dense : "mes collègues se sont mobilisés, de nombreux équipages sont venus barrer les routes, il y avait beaucoup de monde à cette heure-ci, et on a réussi à aller jusqu'à l'entrée du périphérique, aux Ponts Jumeaux, boulevard de Suisse", enchaîne Sandie.

La suite, c'est le papa de 21 ans, Ahmed, qui la raconte, sourire aux lèvres : "Une fois que Sandie a vu que c'était trop tard, elle nous a arrêté, elle a mis ses gants, et je me suis dit 'allez c'est parti' ! Tout ça c'est grâce à elle, elle n'a pas stressé, elle a géré ça !".

"Je me suis laissée guider par la nature", enchaîne humblement l'agent municipale.

Erwan, en hommage au fils de la policière

Et cette belle histoire ne se termine pas là : le couple a décidé de rendre hommage à leur façon à la policière. "Elle nous a dit qu'elle avait un enfant qui s'appelait Erwan, du coup je me suis dit je l'appelle pareil", explique le papa. "C'est Evan, corrige en rigolant la policière, mais c'est presque pareil !"