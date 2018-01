St-Cyprien (24), Saint-Cyprien, Dordogne, France

Alice Dufour a eu une vie bien remplie. A 109 ans, cette Cypriote de toujours est décédé ce mardi. Elle laisse un vide derrière elle, à commencer par sa famille, qu'elle a fondé avec son mari, Joseph, gendarme, lui-même décédé en 1973. "Elle a eu deux enfants, raconte sa petite-fille, Nadine Delbos, elle-même grand-mère à 68 ans, et également habitante de Saint-Cyprien. Je suis l’aînée des petits-enfants, il y a aussi ma cousine Catherine et mon cousin Jean-Michel." Viennent ensuite six arrière-petits-enfants et quatre arrière-arrière-petits-enfants "entre quatre et 20 ans", précise Nadine. "Elle est un espoir pour nous tous, l'espoir de vivre très vieux et heureux dans une vie familiale dense. On avait fini par croire qu'elle resterait avec nous pour toujours, s'émeut sa petite-fille. Il y avait beaucoup d'amour."

Elle était notre pilier - Nadine Delbos, sa petite-fille.

Alice avait quitté l'école à 12 ans. "Elle avait passé une année entière à désapprendre le patois", raconte Nadine. Métayère à la ferme de ses parents, "elle labourait la terre pieds nus, c'est ce qu'elle nous racontait, se rappelle Nadine, pour pouvoir sentir la terre". La centenaire avait aussi travaillé à la cantine de Saint-Cyprien, tout en continuant à aider ses voisins. "Elle faisait partie d'une génération où l'on s'entraidaient beaucoup, c'est pour cela qu'elle connaissait autant de gens", assure Nadine. "Elle a toujours été là pour moi, pour mes cousins, quand la vie leur a posé des problèmes. Elle était notre pilier".