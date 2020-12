Elle dort depuis presque vingt ans dans sa voiture à Nîmes

À Nîmes, selon la Croix Rouge du Gard, de plus en plus de personnes dorment dans la rue. France Bleu Gard Lozère a rencontré une femme qui dort dans sa voiture depuis bientôt vingt ans.

Distribution alimentaire pour sans-abris et personnes en grande difficulté à Nîmes, près de la Préfecture

Ils seraient au moins 300, en ce moment, à chercher un toit chaque soir à Nîmes. La situation s'est considérablement dégradée ces dernières semaines. Mais France Bleu Gard Lozère a aussi rencontré, dans la rue, Gisèle, 67 ans, et pour elle la galère se compte en années. Cela fait même près de vingt ans qu'elle dort chaque soir dans sa voiture. "J'ai tenu le coup, raconte-t-elle. J'ai passé tous les hivers depuis 2002. J'ai de bonnes couettes. Il y a des hauts et des bas. Je fais ce que je peux. Et puis je mange des chocolats ! C'est bon pour le moral, surtout à l'approche de Noël"

Personne ne me fait de cadeaux. Alors, je me les mets moi-même

Elle confie ainsi dormir tous les soirs dans sa voiture "quand il fait très froid, je mets la tête sous la couette. Et j'ai même _dormi quelquefois sous la neige_, avenue Feuchères, et j'étais seule, mais j'ai tenu le coup. Ma foi, le froid conserve ! Tant que j'arrive à m'en sortir, je préfère ne rien demander à personne".

À noter : l'opération 1000 duvets de la Croix Rouge se poursuit encore ce mardi à Nîmes. Les bénévoles de l'association seront présents toute la journée (de 9h30 à 20h) au magasin Décathlon du Family Village de Cap Costières à Nîmes. Le principe est simple, vous achetez un duvet à prix réduit, ou vous amenez un sac de couchage/une couverture de chez vous. La Croix Rouge les récupère et les offre aux sans abris.

