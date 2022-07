TÉMOIGNAGE - Elle emmène sa grand-mère de 101 ans faire le tour d'Europe en camping-car

Elle parcourt la France pour sensibiliser sur l'importance d'entourer les personnes âgées. Fional Lauriol présente son livre "101 ans, Mémé part en vadrouille" dans les librairies de Dordogne. Il y a cinq ans, les médecins ne prédisaient plus qu'une semaine de vie à sa grand-mère, déjà âgée de 101 ans. Elle a finalement fêté ses 102 puis 103 ans en camping-car, à travers les routes d'Europe.

C'était il y a cinq ans : Fiona Lauriol décide d'embarquer sa grand-mère en camping-car pour un voyage à travers l'Europe. La femme est alors âgé de 101 ans peine à se déplacer avec son déambulateur et les médecins de l'Ehpad ne lui prédisent plus qu'une semaine de vie. La Vendéenne se lance alors dans le pari fou de ce voyage. "Ma maman m'a dit que c'était impossible", se rappelle Fiona Lauriol.

Finalement, le voyage dure : la grand-mère fête ses 102 et 103 ans entre la France, l'Espagne ou encore le Portugal. Malgré un nez cassé et une tempête de grêle, la centenaire ne veut plus quitter son camping-car : "elle a assisté à son premier concert dans le désert des Bardenas à 102 ans, chanté avec des musiciens de rue, etc. A chaque fois elle s'émerveillait de tout ce qu'elle n'a jamais vu", se remémore l'autrice avec joie.

Désormais, Fiona Lauriol en est persuadée : il faut à tout prix lutter contre l'isolement de nos aînés. Elle souhaite désormais envoyer son livre à Brigitte Macron et espère obtenir une rencontre à l'Elysée, pour faire bouger les lignes.