"Elle est adorable" : les habitants d'Abjat-sur-Bandiat ont fêté le jubilé de platine d'Elizabeth II

L'Union Jack, le drapeau du Royaum-Uni, est fièrement affiché sur la balustrade et à l'intérieur du bar L'Entente Cordiale, d'Abjat-sur-Bandiat. La playlist est 1aussi 00% British : Queen, The Rolling Stones... L'établissement s'est mis aux couleurs anglaises ce samedi 4 juin pour fêter le jubilé de platine de la Reine d'Angleterre. Les célébrations des 70 ans de règne durent quatre jours au Royaume-Uni, alors la communauté anglaise du village a organisé une grande fête, pour laquelle une trentaine d'habitants de son réunis.

"Je ne me souviens pas d'un temps sans The Queen"

Ils sont environ 70 Britanniques dans le village, alors pour fêter le règne le plus long qu'un monarque ait jamais eu, ils voulaient marquer le coup. "Je ne me souviens pas d'un temps sans The Queen", explique Nicole Johsnon, l'une des co-organisatrice. "Elle est adorable, beaucoup de monde a de la gratitude pour elle". C'est d'ailleurs ce qui ressort lorsque l'on demande à ceux présents ce que représente la reine : "une monarque exemplaire", "une grande dame", "elle a servi son pays avec justesse".

Au programme de la journée, un grand buffet partagé, avec le "corronation chicken", un poulet au curry traditionnel lors de grands événements, du pudding, et un gâteau avec le drapeau britannique... et français !

Le gâteau célèbre le jubilé mais aussi l'amitié franco-anglaise dans le village. © Radio France - Marie Dorcet

Car tout le village était invité. "Je ne veux pas que les Français pensent qu'ils sont exclus, ils sont invités, et je suis ravi qu'ils soient là pour manger, boire, et jouer à la pétanque et aux quilles" sourit Stewart Edwards, adjoint au maire et co-organisateur.

Une trentaine d'habitants, Britanniques et Français, se sont réunis pour fêter le jubilé ce samedi à Abjat. © Radio France - Marie Dorcet

Un bout d'Angleterre à Abjat

Tout autant que célébrer The Queen, la fête est l'occasion de se réunir entre amis, et de fédérer le village. "Comme il y a beaucoup d'Anglais à Abjat et que c'est une fête pour eux, je m'associe à leur joie" explique Marie-Louise.

Une réunion qui fait aussi la joie du patron du bar, Joël.

Ils sont les meilleurs ambassadeurs de ce qu'a fait la Reine depuis 70 ans. Grâce à eux, c'est sûr, il y a un bout d'Angleterre à Abjat

Et quoi de plus représentatif que d'entonner l'hymne national en chœur ?

A la demande des organisateurs, les bénéfices de la journée, c'est-à-dire les consommations au bar, seront reversées à une association d'aide à l'Ukraine, pays d'origine de la femme de Joël.