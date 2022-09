"Elle est la reine pour toute ma vie" : des britanniques du Limousin sous le choc de la mort d'Elizabeth II

Les ressortissants britanniques du Limousin étaient déjà très nombreux devant leur téléviseur lorsque la nouvelle est tombée ce jeudi soir : la reine Elizabeth II est morte. L'émotion est très vive dans les foyers, même si les réactions sont contrastées car les anglais installés dans notre région ont parfois coupé les ponts avec la vie de la famille royale. Il n'empêche, une page de l'Histoire du Royaume-Uni, donc de leur Histoire, s'est tournée avec la disparition de la reine et l'émotion est souvent très vive.

On n'aura plus jamais un monarque comme elle - Lawrence, professeur d'anglais à Limoges

Lawrence, professeur d'anglais dans un lycée de Limoges, lui, est particulièrement touché. "C'est une figure historique, elle symbolisait le Royaume-Uni, on n'aura plus jamais un monarque comme elle. C'est vraiment une grande émotion". Tellement touché, que Lawrence n'est pas sûr d'aborder de lui-même le sujet devant ses élèves : "s'ils me demandent je répondrai, mais pas de moi-même car c'est beaucoup d'émotions... et je préfère rester maître de mes émotions".

Lawrence est ému, mais il est inquiet également. A ses yeux, le décès d'Elizabeth II tombe au pire moment pour le Royaume-Uni. "Le pays n'avait pas forcément besoin de ça, il avait au contraire besoin de stabilité car la politique là-bas est tellement instable. On n'a plus la personne qui symbolisait la continuité..."

Andrew habite à Saint Martial sur Isop et se montre chamboulé : "Elle est la reine pour toute ma vie ! Elle a rôle très important dans la vie de tous les anglais. Pour nous, c'est une part de notre vie très importante alors c'est un moment très triste".

A Limoges, Stéphanie est également choquée. "Elle a toujours été là" soupire-t-elle, "la famille royale, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle [la reine] est une référence. C'était une femme remarquable, là c'est la fin d'une époque".