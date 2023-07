"Elle est tombée récemment": une internaute offre l'hébergement pour veiller sur sa mère de 91 ans en Lorraine

Un appel peu commun est lancé sur Facebook depuis le mercredi 5 juillet. Sur un groupe baptisé "T'es originaire de Briey si..." , une internaute propose un hébergement gratuit dans la commune de Moutiers, dans le Pays-Haut. En échange, la personne choisie devra veiller la nuit sur sa maman, une femme de 91 ans qui vit seule dans cette grande maison. L'appel concerne uniquement les femmes, et notamment les étudiantes de l'école d'infirmières située à Briey.

Rosalinde, qui a lancé cet appel sur les réseaux sociaux, cherche une "présence rassurante pour sa mère". "On a déjà des aides en journée pour maman", explique-t-elle. "Elle a une aide le matin, ensuite on lui fait livrer des repas et elle a une aide à midi. Quelqu'un l'aide aussi à prendre sa douche vers 18 heures. Mais je suis un peu inquiète pour la nuit. Elle est tombée récemment. Il n'y a pas eu trop de dégâts puisque j'étais là, mais je ne peux pas être là en permanence."

"Comme je sais que dans les grandes villes, ce type de colocation intergénérationelle marche extrêmement bien, je me suis dit que ça valait le coup de lancer une bouteille à la mer", continue Rosalinde*. "Peut-être que des jeunes gens qui n'ont pas trop de moyens ont besoin de se loger... De toute façon, on n'a pas trop le choix. On ne veut pas la mettre en maison de retraite, donc sinon elle sera seule la nuit quand je partirai."*

"Ma maman a des choses à vous raconter !"

Mais la retraitée a du mal à attirer du monde à Moutiers, petite commune de 1.500 habitants. Malgré près de 300 partages sur sa publication, elle n'a toujours pas trouvé preneur de cet hébergement gratuit. "Moutiers n'a rien d'attractif", reconnait Rosalinde. "Après, c'est une jolie maison confortable, avec un beau jardin... Et puis ce n'est pas très loin de Metz, il y a aussi Briey juste à côté."

Elle veut aussi mettre en avant les petits bonheurs quotidiens de la vie avec une personne âgée. "Celle qui acceptera de vivre avec maman utilisera sa cuisine, s'assiéra peut-être avec elle devant la télévision... Et la personne âgée a aussi des choses à partager, des histoires à raconter", assure Rosalinde. "Ma mère de 91 ans a par exemple des souvenirs de la guerre de 39-45. Elle avait huit ans lors de la déclaration de guerre, donc elle a vécu tout un tas de choses. Et ça, elle peut le raconter !"

L'appel s'adresse à tous types d'étudiantes, pas uniquement dans le domaine de la santé. Si vous êtes intéressée par cet hébergement gratuit, vous pouvez contacter directement le standard de France Bleu Lorraine au 03 87 52 13 13. Nous vous mettrons en relation avec Rosalinde.